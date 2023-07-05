VENOM LR ile CANiK IDEF’te dost ve müttefik ülkelerin gözdesi olacak
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’23 için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen IDEF’23 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin savunma sanayi alanında dünyadaki yükselen değeri olma yolunda katkı sunmaya devam eden CANiK de IDEF’23 için merakla beklenen en yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçtiğimiz yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR ile IDEF’in gözdesi olmayı hedefliyor.
Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye’nin gücüne güç katmayı amaçlıyor.
‘Ön görüşmelere başladık’
Yakın geleceğin silahı
Gelişen teknolojiler ile artan kabiliyetlere paralel olarak daha da yıkıcı hale gelen savaş alanlarında, düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor.
Taktik tekerlekli zırhlı araçlar (TTZA) ya da insansız kara araçları (İKA) ile birlikte kullanılan UKSS’lerin, küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti, yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında, muharebe sahasında gerçek bir değişim sürecinin yaklaşmakta olduğu görülüyor.
Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113mm otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendirilmeye başlandı.
30x113 mm mühimmat kullanan, düşük ağırlık ve geri tepmeye sahip kompakt boyutlardaki VENOM LR’ın sağladığı istisnai özellikler giderek küçülmekte olan uzaktan komutalı silah kuleleri (UKSS) için ideal çözüm teşkil ediyor.
KAPGAN’ın yoğun test süreçleri sürüyor
Son dönemde, hafif piyade birliklerine ihtiyaç duyulan ateş desteğini sağlayacak insansız kara aracı (İKA) konseptleri geliştirilmeye başlandı.
Bu sayede zırhlı araçlarının giremeyeceği coğrafyalarda bile etkin ve doğrudan ağır ateş desteğinin sağlanabileceği düşünülüyor.
Bu konuda en güzel örneklerden birisini de HAVELSAN’ın Dijital Birlikler Konsepti kapsamında geliştirdiği İKA ailesinin yeni üyesi KAPGAN oluşturuyor.
VENOM LR topu ve yine CANiK’in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden biri olan UNIROBOTICS’in TRAKON 30 UKSS’si ile donatılan KAPGAN, şimdiden modern orduların gözdesi olmaya başladı.