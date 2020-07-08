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Ekonomi Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, 17 bin kişilik istihdam kapasiteleri olduğunu ve Manisa Vestel City’deki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçiyi daha istihdam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni fabrika kuran ve siparişlerini artıran firmalarda işçi alımları hızlandı. Türkiye genelinde birçok işletmede yeni istihdam haberileri arka arkata geliyor. Yeni işe alımlarını artıran şirketler bir yandan da yeni yatırımları devreye koyuyor. Fabrikalarını yenileyen de var yeni fabrika açan da. Avrupa ülkelerinden de yeni sparişler artmaya başladı. Gelen yeni sparişler de iş dünyasını yatırımda cesaretlendirdi. Bu dönemde işverenin elini taşın altına koyduğu net olarak gözleniyor. Vestel’de yeni fabrikasında istihdamı artıracağını duyurdu. İstihdam ordusuna yenileri eklenecek. Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını, istihdama yeni ve büyük bir katkı daha sağlayacaklarını söyledi. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4’e yakın büyüme sağlanacak.

Turan Erdoğan

MAVİ YAKALI ARIYOR

  • Manisa Vestel City’deki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçiyi istihdam edeceklerini belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Vestel’de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha ekleyeceğiz. Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor.”

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