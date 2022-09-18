Vilayetler Birliği'nden arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 22 Eylül 2022 tarihinde Gölbaşı Vilayetler Evi Toplantı salonunda toplanacak Birlik Encümeni'nce yapılacak. Satış şartnamesi ihale günü saat 11.00’e kadar Vilayetler Birliği binasının ikinci katında bulunan Satın Alma Biriminde görülebilir ve alınabilir.

İstanbul Fatih'te bulunan Ticarethane/Konut imarlı arsa 26 milyon 710 bin Türk Lirası, Ankara Çankaya'da bulunan Ticarethane/Konut imarlı arsa ise 10 milyon Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

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