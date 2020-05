Virüsün bitişiyle tatil patlayacak: Her on kişiden sekizi tatil istiyor MÜSİAD’ın hazırladığı iç turizm raporu bu yıl patlama yaşanacağına işaret etti. Koronavirüs yasaklarının bitmesiyle hemen tatile çıkacağını belirten her 10 kişiden 8’i kendini buna göre şartlamış vaziyette.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 01:00 Yeni Şafak