Virüsün faturası 1 trilyon doları aşar

Küresel ekonomiyi tehdit eder hale gelen koronavirüs (Kovid-19) salgınıın toplam azarının 1 trilyon doları aşacağı ve 5 milyon şirketin risk altında olduğu belirtiliyor. Koronaya yakalanan sayısının 80 bini aşması nedeniyle, çeşitli ülkelerin fuar ve festival gibi toplu etkinliklerini, hava yolu şirketlerinin de uçuşlarını iptal ettirmesi ekonomik hasarı artırıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının talebe ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüşün özellikle Körfez ülkelerinde krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı turizm, perakende ve dayanıklı mallar sektörüne vereceği yönündeki görüşler ağırlık kazanırken, emtia fiyatlarındaki çöküşün de birçok bağlı sektörü etkilediğine işaret ediliyor.

BORSALAR ERİYOR

Dünya küresel tedarik zinciri için Çin'in vazgeçilmez rolü, Güney Kore'nin otomotiv, elektronik ve makine alanındaki önde gelen üretici konumunda bulunması, Japonya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olması ve İtalya'nın Avrupa için önemli ülkeler arasında yer alması, salgının küresel ekonomiye yönelik etkilerinin boyutuna dair tartışmaları kaçınılmaz kıldı. Salgının ortaya çıktığı Çin'in piyasalarına bakıldığında, geçen yıl sonunda 3.050 puanda bulunan Şanghay bileşik endeksinin, 28 Şubat itibarıyla bu rakamın 170 puan altında, 2.880 puanda olduğu görülüyor. Aynı dönemde Çin borsasının piyasa değeri ise 35,64 trilyon yuandan 34,78 trilyon yuana geriledi. ABD'den Avrupa'ya kadar tüm dünya borsalarında salgının yayılma hızının arttığı şubat ayında yüzde 8'e varan düşüşler görülürken, Stoxx Europe 600 endeksi ay içinde 433,90 seviyelerinden 376,75 puana kadar gerileyerek yüzde 13,2'lik kayıp yaşadı.

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KÜRESEL BÜYÜMEYE YÜZDE 1,3’LÜK DARBE

Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1,1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi. Salgının Asya dışındaki bölgelere yayılmasının bu yıl küresel büyümeye yüzde 1,3 darbe vuracağını bildiren kurum, halihazırda Çin'deki fabrika kapanışlarının soğuma etkisinin komşu ülkelere yayıldığı ve büyük şirketlerin Uzak Doğu'dan parça ve nihai ürün alımında zorluklarla mücadele ettiğini vurguladı.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Çin’in dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunması dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı salgına dair endişelerle geçen ayki yüzde 15’lik düşüşüne devam ederken bu ay da yüzde 12’ye yakın geriledi ve 50 doların altını gördü. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaparken, birçok hava yolu şirketinin koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için tedbir paketleri açıklaması dikkati çekiyor. Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, 355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

ÖZEL TÜKETİM VE SANAYİ ÜRETİMİ SERT DÜŞECEK

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) yetkilisi Timo Wollmershaeuser, küresel ekonominin “ciddi” şekilde etkilenmesine yönelik kesin bir risk olduğunu söyledi. Wollmershaeuser, “Uygulanan karantinalar nedeniyle insanlar alışverişlerini azaltacak, turistler gelmeyecek ve şirketler üretimlerini durduracaktır. Bu ülkelerde özel tüketim ve sanayi üretiminde bir düşüş göreceğiz” ifadelerini kullandı. Wollmershaeuser, şunları kaydetti: “Daha fazla ülke salgından doğrudan etkilenir ve salgın bu ülkelerde ne kadar uzun süre aksaklıklara yol açarsa, bu ülkelerle ekonomik bağları bulunan ekonomiler de o kadar dolaylı olarak etkilenecektir.”