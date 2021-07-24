Vodafone gelirini yüzde 19,6 artırdı

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken, makineler arası iletişim dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı.

Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı. Türkiye’nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı. Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaştı.

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Engin Aksoy

İNTERNETTE YÜZDE 40,3’LÜK ARTIŞ

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,3 artışla 742,2 petabyte’a yükseldi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ülkenin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan birinin 5G olacağını işaret ederek, “Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halindeyiz” dedi.