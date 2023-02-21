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Ekonomi

Web danışmanlığı hizmeti alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Web Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacak.

06:30 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına Kurumumuz web sayfasında yer alan “Duyurular” sekmesinden ya da https://bit.ly/3x7P2yA adresinden ulaşabilirsiniz.

#Basın İlan Kurumu
#Web
#Danışmanlık
2 saat önce
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Web danışmanlığı hizmeti alınacak
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