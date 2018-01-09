Yabancı yatırımcıların işlem hacmi yüzde 45 arttı

Başta gezi olayları olmak üzere FETÖ’nün hain kalkışmasıyla Türkiye ekonomisini hedef gösterenler amaçlarına ulaşamadı. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı piyasaların dik duruşu devam ediyor. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Uluslararası Danışmanlık Firması Deloitte, Türkiye’nin 2017 Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayınladı. Buna göre; geçtiğimiz yıl, ülke ekonomisinin hareketliliğini gösteren önemli unsunlardan şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde ciddi bir artış yaşandı. Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77’sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016’ya göre yüzde 37 artırdı.

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Başak Vardar

10 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL VAR

Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl 298 işlem gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti.

TÜRKİYE’YE GÜVEN DEVAM EDİYOR

Geçen yıl birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi.

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Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak Vardar, birleşme ve satın alma aktivitesini etkileyen makroekonomik ve politik risklere rağmen pazarda bir toparlanma olduğunu belirtti. İşlem hacminde hızlı bir yükselişi zaten beklemediklerini, yine de birkaç büyük ölçekli yabancı yatırımcı işleminin, işlem hacmini 10 milyar doların üzerine taşıdığını aktaran Vardar, işlem sayısının ise küçük ölçekli start-up yatırımlarının sayısındaki artışa bağlı olarak ciddi bir rakama ulaştığına işaret etti. Yabancı yatırımcının Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenlerini kaybetmediklerini söylerek şunları kaydetti:

“Türkiye’nin güçlü temellerinin yatırımcıların gelecek dönemdeki yatırım kararlarını özel sermaye fonlarının yeni fon toplama hazırlıkları ve girişim sermayesi şirketlerinin faaliyetleri göz önüne alınarak, finansal yatırımcı ortamının da hayli aktif olmasını bekliyoruz.”

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'MELEK'LERİN SAYISI ARTTI

Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 yükseldi. İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlem sayısının yüzde 84’üne denk gelirken, işlem hacminin ise yüzde 15’ini oluşturdu. Son birkaç yıldır işlem sayıları düşen özel sermaye fonlarının temkinli tutumu devam etmekle birlikte, lokal fonların alım ve çıkış işlemleri ile fon toplama hazırlıkları bu pazarı hareketli tuttu.

EN AKTİF İŞLEMİ AVRUPALILAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Rapora göre, geçen yıl 36 işlemle en aktif yabancı yatırımcı grubu Avrupalılar oldu. Geçen yıl finansal yatırımcı işlem sayısı 146 işlemle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak toplam işlem adedinin yüzde 49’unu oluşturdu. Toplam finansal yatırımcı işlem hacmi 2016’ya göre yüzde 63 artarak 2,6 milyar dolar oldu. Finansal yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı ise yüzde 25 ile 2008 yılının ardından en yüksek seviyede gerçekleşti. Girişim sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar işlem sayılarını 2016’ya göre yüzde 65 artırarak 112 işlemle bu yıl da finansal yatırımcı işlemlerini domine etmeyi sürdürdü.