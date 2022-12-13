Ekonomi Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme Zorunlu hale getirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme: Zorunlu hale getirildi

Yabancıların gayrimenkul alımında düzenlenen döviz alım belgelerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

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Haber Merkezi İHA
Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme: Zorunlu hale getirildi
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Yabancılara gayrimenkul satışından yapılan düzenlemeye dair bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “09.12.2022 tarihinden sonra satışı yapılacak dövize ilişkin döviz alım belgelerinin ilgili tapu idaresine mutlaka KEP üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirildi” dedi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Döviz Alım Belgesi yabancı alıcı tarafından tapu müdürlüğünde satış işlemi yapılmadan önce dövizin merkez bankasına satılmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satıldığını gösteren bir belgedir. 09.12.2022 tarihinden sonra satışı yapılacak dövize ilişkin döviz alım belgelerinin ilgili tapu idaresine mutlaka KEP üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirildi” dedi.

Yabancılara konut satışına yeni düzenleme: Ülke genelinde uygulanacak
EKONOMİ
Yabancılara konut satışına yeni düzenleme: Ülke genelinde uygulanacak

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR

İlgili düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.12.2022 tarih ve 1729065 sayılı yazısı ile yapıldığı ifade eden Özelmacıklı, “Düzenleme ile döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgeleri, düzenleyen banka tarafından aynı gün içerisinde KEP üzerinden ilgili tapu idaresine gönderilecek. İlgililerin tapu işlemleri başvurusunda bulunabilmeleri için, satış bedeli ya da gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde peşin ödenen kısma ait olan dövizin bir bankaya satıldığını tevsik eden döviz alım belgesinin banka tarafından tapu idaresine gönderilmiş olması gerekiyor. İlgililer tarafından döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar da satış bedeli olarak tapu idaresine beyan edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

YAKLAŞIK BİR YILDIR UYGULAMADA

Döviz alım belgesi uygulamasının 24 Ocak 2022 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildiğini de ifade eden Özelmacıklı, “Gerek Sermaye Hareketleri Genelgesinin 13. Maddesi gerekse de Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Düzenleme ile döviz mutlaka Türkiye de faaliyet gösteren bir bankaya ilgili bankaca da Merkez Bankası’na bozduruluyor.

  • Bu nedenle döviz büroları ya da elden bozdurulan dövizin gayrimenkul alım işlemlerinde kullanılması mümkün değil. Satış bedelinin de tamamı kadar dövizin bozdurulması ve ödemelerin ilgililere Türk Lirası olarak yapılması gerekiyor. Uygulama gerek gayrimenkul edinimi suretiyle vatandaşlık edinimi gerekse de vatandaşlığa konu olmayacak satın almalarda alıcının yabancı olması hallerinde geçerli” dedi.

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Artık belge zorunlu
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Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi..
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün genelgesine göre, yabancılar, taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankasına satacak, daha sonra banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne verecek.
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Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek.
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Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak.
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Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.
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Düzenleme kapsamında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde de gayrimenkul satış sözleşmesi gibi işlem yapılacak.
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Yabancıların satıcı, alıcının Türk vatandaşı ya da Türk şirketi olduğu durumlarda, gayrimenkul satış veya satış vaadi sözleşmelerinde bedel Türk Lirası cinsinden belirlenecek..
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Genelgenin yayın tarihinden önce satış bedelinin alıcısı hesabına yatırıldığı durumlarda, geriye dönük döviz alım belgesi istenilmeyecek.
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Geçmişte gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerinde, alıcı hesabına döviz cinsinden ödeme yapıldıysa, Merkez Bankasının son efektif satış kuru esas alınacak.
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Genelgenin yayınlanmasından önce transferi gerçekleştirilen ve döviz alım belgesi düzenlenemeyen durumlar için; alıcıya ödenen miktardan fazla bir bedelin satış değeri olarak gösterilmesi halinde, aradaki fark kadar Merkez Bankasına satılmak üzere dövizin bozdurulduğuna döviz alım belgesi talep edilecek..
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Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Artık belge zorunlu
Türk Lirası'nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek.
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