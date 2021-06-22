Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Bir ilde daha kentsel dönüşüm kararı

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ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı

Biden ile Brüksel’de yaptığı görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yeni bir dönem başladığını söyledi. Erdoğan, "ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.