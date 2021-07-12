Yalova’da yıllık 8 bin 900 ton kapasiteli midye üretimi gerçekleştirilecek

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaj sorununa çözüm olacağı beklenen 7 midye çiftliğinin Çınarcık ve Armutlu ilçelerindeki kurulumu hızla ilerliyor. 7 çiftliğin yaklaşık 54 milyon lira maliyetle kurulacağı, 3 yıl sonra ise üretime geçmesiyle yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edeceği ve tesislerde çalışacak 100 kişi ile birlikte bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Çınarcık ilçesinde kurulumu devam eden çiftliği yerinde ziyaret eden İl Tarım Ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı açıklamada Midye Çiftliğinin Marmara denizinde bir filtre görevi göreceğini ve müsilajla mücadelede önemli rol alacağını söyledi.

YASAK AVCILIKLA MÜCADELE EDİLECEK

Yalova’ya bir değer kattıklarını ve Midye üretiminin sadece yetiştiricilik anlamında değerlendirmediklerini, belirten Parıldar, şunları kaydetti:

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“Sadece midye üretimini biz yetiştiricilik anlamında değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda yasak avcılıkla etkin bir mücadele de ana unsur olarak ön plana alıyoruz. Bunun yanında da özellikle Marmara’da canlı hayatının devamı için çok ciddi anlamda doğal resif alanlar olacağını biliyoruz. Yaklaşık 5, 6 yüz dekarlık alanda doğal resif oluşmuş olacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanmış olacak. Son zamanlarda tabi Marmara’mız müsilajla gündeme geldi. Bildiğiniz üzere çift kabuklular midye müsilajında özellikle mücadelesinde çok önemli yer tutmakta. Midye üretimlerinde, midye çiftliklerinde dışarıdan kesinlikle bir beslenme yapılmamakta. Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve mikroskopla ancak görülebilecek küçük canlıları tüketerek beslenmesini sağlamakta. Bu açıdan da baktığımız zaman ciddi manada Marmara denizin ’de bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede etkin bir rol alacak. Bu anlamda sayın bakanımızda denklere ettiler bizleri bu konuda ciddi manada destekliyorlar. Bizler de inşallah durmak yok çalışmaya devam. Üretime devam diyoruz ve yeni midye çiftliklerimizle Yalova’mıza yeni bir değer katıyoruz.”

Çınarcık açıklarında kurulan midye çiftliğinde proje yöneticisi olarak görev alan Su Ürünleri Mühendisi Ali Evsen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu projede yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Ali Evsen, Yalova ekonomisine ve çevre illere büyük bir katkısı olacağını söyledi.

HAYAT Uzmanlar uyarıyor: Midyedeki gizli tehlikeye dikkat

FOTOĞRAF 14 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi. Kırsal bölgedeki personeli destekleyen projeye başvuru yapan İzmirli su ürünleri mühendisi 1 çocuk babası Cihat Hamarat'ın bu projeyle, hayalleri gerçek oldu. Geçen yıl ocak ayında Akdeniz midyesi yetiştiriciliği tesisi kurmak için başvuru yapan Hamarat, aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğine ek olarak, kendisi de 40 bin TL'lik harcama yapıp işinin patronu oldu. Urla ilçesinde Balıklıova Limanı'na yaklaşık 1 deniz mili mesafede 29 ton kapasiteli bir üretim tesisi kuran Hamarat, 'mooring sistemi' adı verilen yöntemle yavru midyelerin halatlara tutunmasını sağladı. Çiftliğin yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını söyleyen Hamarat, Anaçlardan alınan midye yavruları, halatlara yeni tutundu. 1 yılın sonunda kapasitemize ulaşmayı hedefliyoruz. Midye üretimi gözlem gerektiren bir üretim olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri kontrol ediyorum. Okuduğum bölüm itibariyle eğitim aldığım için günlük kontrol, seyreltme, ekim ve hasat işlemlerini su altında gerçekleştiriyorum dedi. Geçen yıl ocak ayında projeye başvurduğunu anlatan Hamarat, Pandemi nedeniyle bir gecikme olsa da bu yılın sonunda projemizi gerçekleştirdik. Bakanlıktan desteğimizi alarak üretime geçtik. Su ürünleri mühendisi olduğum için bir midye üretim tesisi kurdum. Bu sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübem vardı. Bu birikimleri değerlendirmek istedim ve bu tesisi kurdum. Bunu gerçekleştirmek biraz zaman ve emek istedi ama sonuç olarak bu noktaya geldik diye konuştu. Üretim yapılan alanın midye üretimine uygun olduğunu söyleyen Hamarat, üretim alanının daha önce İl Tarım Müdürlüğü tarafından 'izleme alanı' ilan edildiğini belirtti. Hamarat, bölgenin 4 yıla yakın bir izleme süreci gerçekleştirilmiş alan olduğunu söyledi. Midye üretiminde koşulların sağlanmasının önemli olduğunu belirten Hamarat, Midye, uygun ortamı sağladığınızda yani yavruların tutunup büyümesine zemin hazırladığınızda doğada büyüyen bir çift kabuklu türüdür. Ülkemizde oldukça severek tüketiliyor. İzmir'de üretilen işlenmiş midyeler İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar gönderiliyor. Midye değerli bir besin kaynağıdır ve yüksek miktarda protein, magnezyum, selenyum ve çinko içerir. Güvenli üretildiği takdirde kesinlikle kullanımının tavsiye edileceği bir besin maddesidir dedi. Proje sayesinde hayallerinin gerçek olduğunu anlatan Hamarat, Her ne kadar uzak gibi görünse de bu desteklerin istenildiğinde alınabileceğine bizzat şahit oldum. Sektörümde öncelikle iyi bir üretim yapmayı planlıyorum. Daha sonra çift kabuklu konusunda bazı farklı türlerin üretimini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim istiridye, deniz tarağı gibi türlerin yetiştiriciliğini yapmak olacak ifadelerini kullandı. Hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu: Urla'da midye üretim tesisi kurdu İzmir'de, su ürünleri mühendisi Cihat Hamarat (38), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle Urla'da 29 ton kapasiteli Akdeniz midyesi yetiştirme tesisi kurup, kendi işinin patronu oldu. Yaklaşık 1 yıl içinde üretimde tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hamarat, "Midye üretimi gözlem gerektiren bir iş olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri bire bir kontrol ediyorum" dedi. BiP'te paylaş

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GÜVENLE TÜKETİLEBİLECEK

Evsen, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından her hafta çiftliğin bulunduğu alanlardan su ve midye numunesi aldığını, bunların tamamı kontrol altında yetiştirileceği için insanların gayet rahatla, güvenle tüketebileceği denizel protein kaynakları oluşturduğunu ifade etti.

Evsen şunları kaydetti:

”Denizin içindeki fosfordur, azottur bunları alıp kullanılabilir, insan gıda tüketimine uygun hale getiriyor. Bunun yanında da protein anlamında da güzel bir besin, sağlımıza faydalı bir besin. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Yalova için 4, 5 sene sonrasında çok daha farklı şeyler kullanabileceğiz. Özellikle yetiştiriciliğin her aşamasında, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım bakanlığı tarafından kontrol edildiği bir ortamda yetiştirilen midyeler basında yayında midye hakkında çıkan olumsuz ön yargının tamamen önüne geçecektir. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAF 18 Marmara Denizi'ni saran müsilaj nedeniyle vatandaşlar Müsilajlı denizden çıkan balık ve midye yenir mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay kontrol periyodlarının sıkılaştığını, tezgahlarda satılan balıklarda herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Müsilajla ilgili araştırmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı ise Deniz salyası ile birlikle bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir. Midyeler bu zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz açıklamasını yaptı. Tüm bunlar konuşulurken Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih'te kaçak midye avcıları kameralara yansıdı. Üsküdar'da kaçak midye avlayan 6 kişiye ceza kesilirken, Beşiktaş'ta ise, Defterdar İbrahim Paşa Camii'nin önüne yaklaşan kaçak midye avcıları denize girerek midye çıkardı. Fatih Sarayburnu'nda da kaçak midye avcıları saniye saniye görüntülendi. MARMARA'DA MİDYEYİ ÇOĞALTMAMIZ GEREKİYOR <br> <br> Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, müsilajla mücadelede midye ve çift kabukluların çoğaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Atalay, Denizi filtre etmek için en güzel yaratılmış canlılar midyelerdir. Onları korumamız gerekiyor, daha da arttırmamız gerekiyor. Kaçak yapılan her faaliyet müsilaja olumlu etki ediyor. Yani olumsuza gidiyor ama müsilajın artmasına neden oluyor. Dolayısıyla midye hem doğal ortamlarında, hem de kültür ortamlarında yetiştirilerek Marmara'da çoğaltmamız gerekiyor. Aynı şekilde balığı da arttırmak Marmara'ya katkı sağlayacaktır... Hem midyede, hem balıkta rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Müsilajın çıkmasıyla beraber bu denetimler git gide arttı. Bizim yaptığımız analizlerde kurallarına uygun toplanmış veya avlanmış midyelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Eğer herhangi bir olumsuzluğa rastlayan bilimsel bir kuruluş var ise hemen bizimle paylaşırlarsa gereğini yaparız. Üretilmiş veya avlanmış veya toplanmış midyeler kesinlikle imha edilir. Eğer olumsuz varsa ama şu ana kadar böyle bir şeye rastlamadık. dedi. Atalay, Bazen hocalarımız söylüyor ki, 'Şunu yemeyin, bunu yemeyin' diyorlar. Ağır metali ve ağır metal zehirlenmesinde neler olur onu anlatıyorlar. Halbuki ağır metalle hiç alakası yok. Salya veya müsilaj organik madde birikimi. Ama ağır metalmiş gibi anlatırsanız halkın aklını bulandırıyorsunuz şeklinde konuştu. Dr. Mustafa Altuğ Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü; Bunun haricinde kaçak midye toplanma ve kaçak midye avcılığı yapılıyor mu? Hem de çok yapılmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğündeki balıkçılık ve su ürünleri müdürlüğündeki arkadaşlarımız, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri son derece bu konunun bilincinde. Hassasiyetle üzerinde duruyorlar. Elbette sıfıra indirdik demek mümkün değil ama çok ciddi tedbirler uygulanıyor. Mesela son bir buçuk senedir 2020'nin başından itibaren 59 adet kaçak midye toplayan tekne yakalanmış ve kamuya geçirilmiştir. ZEHİRLİ MİDYEYİ YEDİĞİNİZ ANDA FELÇ GEÇİREBİLİRSİNİZ <br> <br> Müsilajla ilgili araştırmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı ise, Deniz salyası ile birlikte bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir. Bu zehirli maddeler bazı balıkları daha çok bazı balıkları daha az etkiler. Mesela midye zehirli maddelerden daha az etkilenir... Midyeler bu zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz. Bu zehirli maddelerin birçoğu ısı ile bozulmamaktadır. Bir midyeyi ne kadar pişirirseniz pişirin, eğer midyeyi hasat edilen yerlerde zehirli maddeler varsa zehir ile karşı karşıya kalabilirsiniz ifadesini kullandı. Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları…Uzmanlar uyardı Marmara'nın her köşesinde midye avcıları: Uzmanlar uyardı Müsilajın etkisi altındaki Marmara ve İstanbul Boğazı'nın her köşesinde kaçak midye avcıları göze çarpıyor. Muhabirler gece ve sabah saatlerinde teknelerle açılarak midye avcılarını görüntüledi. Uzmanlar ise müsilajın azalması için midyelerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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