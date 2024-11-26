Yaparlar 77 yıllık tecrübesiyle büyümeye devam ediyor

1947’de Mehmet Lütfi Yapar tarafından Bursa’da kurulan YAPARLAR, 2019’dan bu yana istif makinaları ve taşıma ekipmanları sektöründe ürün yelpazesini genişletmek üzere faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Şirket, 2021 yılında Türkiye’de ilk seri üretim olarak yerli transpalet üretmeye başladı. Yönetim merkezinin bulunduğu İstanbul’un yanı sıra Malatya fabrikasında da üretimini her geçen gün artıran şirket, tüm üretim ve lojistik süreçlerini yöneterek, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yetkili bayileriyle kullanıcılara hizmet vermektedir.





YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZAR PAYI ARTIYOR

Şirket, YAPAR, YPR, YKS, YENAL ve FÜZE markaları altında üretilen fonksiyonel kürekler, tırmıklar, ahşap saplar, el arabaları, el arabası tekerlekleri, inşaat ekipmanları, taşıma ekipmanları ve transpaletler ile kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. YAPARLAR, 2021 yılında ilk

olarak özel bir marka ile üretime başladığı transpaletleri, 2023 yılından itibaren YAPAR Pro ve YAPAR Flex markalarıyla yurt içi ve yut dışı bayilerinde satışa sunarak taşıma ekipmanları sektöründe pazar payını artırmaktadır. Şirket, 2023 yılında yatırımlarına yatay büyüme stratejisi ile Türkiye’nin köklü kürek üreticilerinden YENAL markasını bünyesine katarak, nalburiye sektöründeki öncü pozisyonunu pekiştirmiştir.





İLK İHRACAT 1965 YILINDA İRAN VE ABD’YE

İlk ihracatını 1965 yılında İran ve ABD’ye yapan firma, 2022 yılında Transpalet ihracatına başlayarak, transpalet çeşitlerinin ihracattan aldığı payı yüzde 65’e çıkarmıştır. Firma Almanya, İngiltere, İtalya, Portekiz, Belçika, Romanya gibi 20’nin üzerinde farklı ülkeye transpalet ihracatı yapıyor. YAPARLAR, inşaat ve tarım el aletleri, istif makinaları ve taşıma ekipmanları gibi tüm

ürün grupları ile 57 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.





İNOVASYON VE YATIRIMLAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Malatya 2. OSB’de bulunan fabrikalarında sürdürdüğü ARGE ve İnovasyon faaliyetleri ile 2023 yılında 72 yeni ürün çeşidini ürün gamına ilave ederek kullanıcıların hizmetine sunmuştur. YAPARLAR, üretim kapasitesini arttırarak ürün gamını genişletmeyi, özellikle taşıma gruplarında ilerlemeyi ve transpalet üretimine ilaveten elektrikli taşıma gruplarında da üretim yaparak büyümeyi hedeflemektedir.





KÖKLÜ VE GÜÇLÜ BAYİLER İLE DEVAM

Türkiye genelinde kullanıcılarına 130’dan fazla bayi ile hizmet veren Yaparlar, yurt dışı pazarında da 60 yetkili bayi ile hizmet veriyor. Firmanın mevcut bayileri, Türkiye’nin nalbur ve hırdavat alanında satış ve dağıtım yapan öncü firmaları olarak öne çıkıyor.















