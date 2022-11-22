Ekonomi Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 3 çeyrekte azaldı
EMLAK

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 3. çeyrekte azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, "Temmuz-Eylül 2022" dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı. Belediyelerce yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü, bu yılın temmuz-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 3. çeyrekte azaldı
Foto/arşiv

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8, yüz ölçümü yüzde 4,7 düştü.

Söz konusu dönemde bu binaların toplam yüz ölçümü 31,8 milyon metrekare oldu. Bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti. Toplam yüz ölçümün yüzde 51,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

Bu dönemde yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 20,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 63,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüz ölçümü yüzde 2,8 düşüş kaydetti.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 27,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 16 milyon metrekaresini konut, 6 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,5 milyon metrekaresini de ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kullanım amacına göre bakıldığında 20,3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 1,6 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 73,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor: Yüzde 25'e ulaştı
EKONOMİ
Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor: Yüzde 25'e ulaştı

VakıfBank'a 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
EKONOMİ
VakıfBank'a 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek
EKONOMİ
Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek

TİGEM'den patates adımı: 7 bin dekar araziyi kiraya verecek
EKONOMİ
TİGEM'den patates adımı: 7 bin dekar araziyi kiraya verecek
Rüzgarda tarihi rekor

Rüzgarda tarihi rekor

Elektrik üretimindeki payı yüzde 25 oldu.
Messi sahneye çıkıyor

Messi sahneye çıkıyor

Arjantin-Suudi Arabistan maçı 11'leri belli oldu.
Pençe-Kılıç meşru hakkımızdır

Bahçeli: Harekata karşı çıkan HDP TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir.

Gizemli mağaranın içinde ne var?

Gizemli mağaranın içinde ne var?

Sular çekilince ortaya çıktı: Herkes dibindekileri merak ediyor.

​Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var.

Şafak vakti harekete geçildi​: Çok sayıda gözaltı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.