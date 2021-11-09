Yapımı çok konuşulan evlerle ilgili yeni gelişme: İflas kararı kaldırıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan ve yalnızca Arap müşterilere satılmak için bünyesinde 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezi bulunan şato tipi villaların 350 tanesi inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı. Satılan villaların taksitlerinin zamanında ödenmemesi üzerine ekonomik sıkıntılar yaşayan ’Burj Al Babas’ adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Başvuru sonucunda 3 ay süre verilen şirket için İstanbul 3’üncü Ticaret Mahkemesi, Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

2019 yılının Ocak ayında şirketin itirazları üzerine proje hakkında satışa ve inşaata devam izni çıktı. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. Sarot Grup’a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Hukuk Dairesi tarafından kaldırdı.

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Konkordato başvurusunda bulunuldu

İnşaatına devam edilen ‘Burj Al Babas’ projesiyle ilgili Sarot Grup, kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğu belirterek konkordato talebinde bulundu. Şirketin talebi üzerine İstanbul 2’nci Asliye Mahkemesi’nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi.

“Borçlar bitmek üzere”

Projeyle ilgili konuşan ve mahkeme sürecini anlatan Sarot Termal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, “İnşallah en kısa zamanda Burj Al Babas’ın tüm villaları ve içindeki otelinin hem yapımına hem de satışına başlayacağız. Mahkemenin kararı koruma tedbir kararıdır. Şirketin borçlarıyla alakalı mal varlığına bir şey olmasın diye. Millet farklı bir şey zannediyor ama farklı bir şey yok. Konkordato dediğimiz koruma tedbir kararı var firmada. Bir müddet daha devam edecek. Borçlar da bitmek üzere. Yeni yapılanmayla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizle birlikte finans da sağlanıyor. Bölgemiz için hayırlı olacak” dedi.

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Yerdelen, tarih olarak 2022 yılının sonlarına işaret ederek, “2022’in sonlarında doğru içindeki rezidans, 180 odalı otel, 2 kongre merkezini faaliyete sokacağız. Arkasından etap etap körfez ülkelerdeki Arap müşterilerimiz ve yurt içindeki müşterilerimize satış olacak. Aynı zamanda burası sağlık turizmine de hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

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