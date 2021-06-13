Ekonomi Yaprağı meyvesinden pahalı Kahta yaprağının kilosu 45 liradan alıcı buluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yaprağı meyvesinden pahalı: 'Kahta yaprağı'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü üzümün asma yaprağı, kendine özgü tadıyla yoğun ilgi görüyor. Kahta yaprağının kilogram fiyatı 45 lira civarında seyrediyor.

Haber Merkezi AA
Yaprağı meyvesinden pahalı: Kahta yaprağının kilosu 45 liradan alıcı buluyor - Kastamonu haber
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Türkiye genelinde taze asma yapraklarının kilogram fiyatları genellikle 10 ile 25 lira arasında değişirken, kadifemsi, yumuşak ve ince yapıya sahip Kahta yaprağının kilogram fiyatı 45 lira civarında seyrediyor.

Yoğun talep nedeniyle Kahta yaprağı almak isteyenler, birkaç ay önce üreticiye siparişini verip sıraya giriyor. İlçe genelindeki yaklaşık 7 bin dekar üzüm bağından yılda 100 tona yakın asma yaprağı toplanıyor. Asma yaprağı taze, şişelenerek ve salamura olarak tüketiciye sunuluyor.

Geçen yıl 5 liradan satılan "Kahta" üzümünün ise bu yıl 7 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Aşağıkayı köyünde Kahta üzümü yetiştiren, aynı zamanda Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanlığını da yapan Hasan Şen, Kahta yaprağının dilimsiz yapısının en belirgin özelliği olduğunu söyledi.

Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı
EKONOMİ
Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı

Yaprağın arka tarafının hafif tüylü gözüktüğünü anlatan Şen, "Yaprağın kendine özgü bir tadı vardır. Bu yaprağı hem sarması kolaydır hem de yemesi daha lezzetlidir. Hafif ekşi bir tadı vardır. Bu yaprak piştiği vakit kesinlikle siyahlaşmaz, sarı bir renk alır. Önce göze, daha sonra damağa hitap eder" dedi.

Aşağıkayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış ise köylerinde yüzlerce yıldır bağcılık yapıldığını, pek çok çeşit asma yaprağı bulunduğunu ama en güzelinin Kahta yaprağı olduğunu dile getirdi.

Işığı bile geçirecek derecede ince oluşu çok özel lezzeti nedeniyle bu yaprağa rağbet gösterildiğini vurgulayan Çoğalmış, "Bağlarımız kuraklık sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Devlet büyüklerimizden sulama göleti istiyoruz. Yukarıda bir sulama göleti projesi var. Onun programa alınıp yapılmasını ve kuraklıktan kurtulmayı istiyoruz" ifadesini kullandı.

Aşağıkayı köyü sakinlerinden Mümtaz Uncu ise üzüm yetiştiriciliğini babasının ardından kendisinin sürdürdüğünü belirterek, "Onlar çok emek verdi. Harap olsun istemedim, kültürümüz yaşasın istedim. Özellikle bağımızın yaprakları çok değerlidir. Sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceği olan sarma, özellikle bizim bağlarımızdaki yapraklardan yapılır. Yörede oldukça talep var. Kimisi bunu şişeler, kimisi salamura yapar" diye konuştu.

Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
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Hava sıcaklığının artmasıyla 'üzüm diyarı' olarak adlandırılan Manisa'da bağlar, yeşillendi. Sarıgöl ilçesindeki bağcılar da asma yapraklarını toplamaya başladı.
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Sabah erkenden bağlara giren kadınlar, öğle saatlerine kadar asmalardan taze yaprak topluyor. Kadınlar, toplandıkları yaprakları kilosu 4 TL'den satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
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Bir yandan taze yapraktan para kazanan kadınlar, diğer taraftan kış için salamura yapıyor.
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Kadınlardan yapraklar için para istemeyen bağ sahiplerinin kazancı ise 'aralama' denilen ve her yıl yapılması gereken yaprak seyreltme işleminin işçilik ücreti vermeden gerçekleştirilmesi oluyor.
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Çanakçı Mahallesi'nde sakinlerinden olan ve bağlardan taze yaprak toplayan Neriman Akgümüş, Arkadaşımın bağından bugün 54 kilo taze bağ yaprağı topladım. Hem ben kazanıyorum hem de arkadaşımın bağı aralanmış oluyor. Topladığım yaprağın parası bana kalıyor dedi.
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Çanakçı'da yaşayanlardan bir salamura yaprak işletmesinin çalışanı Ayşe Güngör, İşletmede 5 kiloluk 170 bidon salamura yaprak yaparsak, 65 TL alıyoruz. Ama arkadaşlarımın her biri, günde 340 bidona salamura yaprak doldurabiliyor. Sezon hayırlısıyla açıldı. Salamura yapraklar yurt içinde daha çok Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri illerine gönderiliyor dedi.
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'ALIMLAR EYLÜL AYINA KADAR OLACAK': Salamura işletmecisi Zekeriya Eryılmaz, taze bağ yaprağı alımlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini belirterek, Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımları bundan 15 gün öncesi kilosu 5 TL'den başladı. Şimdi ise yapraklar bollaştı, fiyatlarımız 4 TL oldu.Günlük taze yaprak alıp, anında salamura yapıyoruz. 5'er kiloluk bidonlara salamura yaprak yapılıyor. Şimdilik yurt içi sevkiyatlarımız var ilerleyen günlerde ihracat da olacak dedi.
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z Eryılmaz; bu yıl Sarıgöl ve çevresinden çok sayıda yaprak alıcısı tarafından 650 ton taze yaprak alımlarının gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.
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'RAMAZAN YEMEĞİ HAZIR': Toplanan taze asma yaprakları ramazan sofralarının lezzeti olmaya başladı.
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Topladığı ürünle yaprak dolması yapanlardan Kadriye Sarıhan, Sarıgöl sultaniye üzümü bağlarımızdan topladığımız yapraklarımız için pirinç, bulgur, karabiber, soğan, nane, salça koyarak iç hazırlarız. Daha sonra taze bağ yaprağına sarıp yaklaşık bir saat pişmesini bekleriz. Ramazan yemeğimiz hazır, afiyet olsun dedi.
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Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlardan topladıkları taze yaprakları kilosu 4 TL'den satan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.


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