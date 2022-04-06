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Ekonomi Yaptırımlar sonrası Rusyada otomobil satışları çakıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırımlar sonrası Rusya'da otomobil satışları çakıldı

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırımların hedefi haline gelen Rusya'da otomobil satışları çakıldı. Ülkede otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine geriledi.

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Haber Merkezi AA
Yaptırımlar sonrası Rusyada otomobil satışları çakıldı
Foto/arşiv

Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Rusya'da otomobil fiyatlarının martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisine yer verilen raporda, yeni otomobil satışlarının da yüzde 63 azalarak 55 bine gerilediği kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

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