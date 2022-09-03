Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli Personel istihdam edecek Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre, uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre 151 Sözleşmeli Personel alınacak.

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