Ekonomi Rapor alıp düğüne giden işçiye Yargıtaydan kötü haber Tazminat hak edemez
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Rapor alıp düğüne giden işçiye Yargıtay'dan kötü haber: Tazminat hak edemez

Aldığı sağlık raporu ile izinli sayıldığı gün arkadaşının düğününe giderek, görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan işçi, tazminatsız işten atılınca soluğu mahkemede aldı. Yıllardır süren davada son noktayı Yargıtay koydu. Yüksek mahkeme işçinin sunduğu sağlık raporu geçersiz olup, tazminata hak kazanamayacağına hükmetti.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtaydan emsal karar: Rapor alıp düğüne giden işçi tazminat hak edemeyecek
Foto/arşiv

Bir fabrikada çalışan işçi, arkadaşının düğününe gidince olanlar oldu. Düğündeki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan işçi, üç gün devamsızlık yaptı. Üçüncü gün işyerine sağlık raporu gönderen işçi, tazminatsız kovuldu.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde davacının raporlu olduğunu, davacının davalı iş yerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını öne sürdü.

İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket ise iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işveren kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Arkadaşı uyarmış

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosya içinde davacının devamsızlık tutanakları yanında 07.04.2015 tarihinde ve bu tarih için geçerli olmak üzere tıp merkezinden aldığı ropar bulunmaktadır. Yine davacının devamsızlıklarına ilişkin 08.04.2015 tarihli savunma yazısında, izin talep ettiği ancak işverenin git rapor al, izin vermeyiz şeklinde söylendiğini bu nedenle işe gelmediğini açıkladığı, dava dilekçelerinde ise 07.04.2015 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile işe gelmediği haksız olarak iş akdinin fesih edildiği beyan edilmiştir. Yine dosya içerisinde davacının sosyal medya paylaşımlarında; 04.04.2015 tarihinde arkadaşının düğününe katıldığına ilişkin görsellerin altında davacı ile arkadaşı arasında geçen konuşmada; davacıya hitaben ’Sana izin vermediler ki hoş senin izne ihtiyacın yok’ , dendiği davacının ise ’Ben o işi hallettim’ dediği, ’doktor amcan mı halletti?’ sorusu üzerine davacının ’Yok abi bende amcam var, Ankarada savcı’ şeklinde yazışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sosyal medya yazışmaları ve davacının işvereni verdiği savunmanın birlikte değerlendirilmesi neticesinde 07.04.2015 tarihli alınan raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Mahkemece hatalı değerlendirme ile verilen kıdem ve ihbar tazminatı reddi yerine kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

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