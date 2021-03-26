Ekonomi Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yaşar Üniversitesi, Öğretim Üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, başvurunun resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün süreceğini bildirdi. Alımlar resmi gazetede 25 Mart'ta yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Yaşar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Parisin göbeğine kamp

Paris'in göbeğine kamp

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."
Manipülasyon hüsranla bitti

Manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden giden kaybetti.
Konteyner krizi büyüyor

Konteyner krizi büyüyor

​Yerli sanayici çözümü THY ile TİM iş birliğinde görüyor.
Anayasa kadrosu

Anayasa kadrosu

​Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya 23 hukukçu girdi.
Çinli bakana Uygur mesajı

Çinli bakana Uygur mesajı

​Görüşmeye dair açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi.
Zamanı geldi

Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek.
Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.
Camilerde LGBT <br>vaazı verilmeliymiş

Camilerde LGBT
vaazı verilmeliymiş

​Macron hükümetinin hadsiz bakanından çirkin açıklama.
Dinamik dönem başladı

Dinamik dönem başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden 81 ili ziyaret etmelerini istedi.
Türkiye ile iş birliğine hazırız

Türkiye ile iş birliğine hazırız

​Avrupa Birliği liderlerini bir araya getiren zirveden mesaj.
ABD’nin hasta adamı

ABD’nin hasta adamı

​Beyaz Saray her toplantıda diken üstünde.
Bakan Koca'dan müjde

Bakan Koca'dan müjde

​Haziran'da kontrol altına alırız.
Rekor ceza kesildi

Rekor ceza kesildi

​Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı.
Süveyş'i tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.

​"Olumlu fakat tek yönlü bakış açısıyla kaleme alınmış."

​Ölü sayısı bugün de artı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.