Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Selçuk Bayraktar: F35 programından dışlanmamızı Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz

Milli Teknoloji Hamlesi ile geleceğin teknolojilerini inşa eden ve vizyonuyla binlerce gence ilham veren BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte iş insanları ve gençlerle bir araya geldi. Projelerini ve tecrübelerini paylaşıp, yakın gelecekte yeni nesil insansız hava araçlarının muharebe tarihinde devrim oluşturacağını belirten Bayraktar, 'Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaşı, Türk orduları kazandı' dedi.