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Ekonomi Yaşasın Emek, Yaşasın Dayanışma İnsanlığa güçlü umut mesajı vermeliyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yaşasın Emek, Yaşasın Dayanışma: İnsanlığa güçlü umut mesajı vermeliyiz

Memur-Sen “Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı” temasıyla online olarak uluslararası konferans gerçekleştirdi. toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 Mayıs emek ve dayanışma günü, tarihinde ilk defa kitlelerin katılımı olmadan kutlanıyor. Yaşasın emek! Yaşasın dayanışma” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Memur-Sen tarafından Ankara’da “Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı” temasıyla online olarak düzenlenen uluslararası konferans tedbirli katılımla gerçekleşti. Sosyal mesafenin korunduğu toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim de katıldı. Toplantıda “1 Mayıs emek ve dayanışma günü, tarihinde ilk defa kitlelerin katılımı olmadan kutlanıyor” diyerek sözlerine başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, salgın nedeniyle dünya ölçeğinde yaşanan mesafe zorunluluğunun bu sene alanların, meydanların boş kalmasına sebep olduğunu ifade etti.

“Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasında Çalışma Hayatı” isimli konferans

YALÇIN: EMEĞİN SESİ OLUYORUZ

Günün teknolojik imkanlarını da kullanarak anlamlı günde bir araya geldiklerine dikkat çeken Genel Başkanı Ali Yalçın, “Aslında böylesine olağanüstü zamanlarda, hem içinden geçtiğimiz süreçle ilgili hem de sürecin sonrasına dair tetikte kalmak gerekiyor. Biz küresel ölçekte yaşanan bir nevi büyük kapatılmaya rağmen, kendi gündemimizi diri tutmak ve emeğin sözünü her şartta dile getirmek, insanlara umut olmak için güçlü bir ses vermek gerektiğini düşünüyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın örgütleriyle toplantılar için telekonferans sistemini devreye soktuk. Sağlık-Sen’imiz ön cephede mücadele veren sağlıkçılarımıza her türlü desteği vermek için saha çalışması yürütüyor” diye konuştu.

‘İNSANLIĞA GÜÇLÜ UMUT MESAJI VERMELİYİZ’

Yalçın, “Tanımlarımızı kendimiz yapmak durumundayız. Stratejilerimizi şimdiden şekillenmek zorundayız” diyerek sözlerini şu şekilde noktaladı;

“Bu noktada güçlü bir inisiyatif alarak, değişim ve dönüşümün yönünü belirleyecek stratejiler üzerine konuşmalıyız. İşte bu 1 Mayıs gündemi bu olmalı dedik. İnisiyatif günü olsun istedik, emeğin küresel dayanışmasını güçlendirerek, yeni döneme ilişkin emek kesimi başta olmak üzere bütün insanlığa güçlü bir umut mesajı vermeliyiz diye düşündük. Bu vesileyle, bu seneki 1 Mayıs emek ve dayanışma günü insanlığa umut olsun. Yaşasın emek! Yaşasın dayanışma.”

‘SENDİKACILIĞIN YANINDAYIZ’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Sizler ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük pay sahibisiniz. Gönül isterdi ki; 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayalım, ancak salgın nedeniyle telekonferans üzerinden bir aradayız” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri ilk günden sıkı bir şekilde aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Bununla birlikte gerekli çalışmaları yaparak salgına karşı etkin bir mücadele verdik. Bu süreçte kamu personellerimizin ne kadar önemli işlevler üstlendiklerini bir kez daha gördük. Bu vesileyle onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nız kutlu olsun” diye konuştu.

Sudan’da sendikacılığa darbe

  • Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim ise konuşmasında, Sudan’daki sendikal hayata ve zorluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sudan’da Aralık 2019’da gerçekleşen devrim sürecinde Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu (SWTUF) olarak çekincelerini dile getirdiklerini belirten Abdelkarim, “Geçiş hükümetiyle işbirliği halinde olacağımızı ilan ettik. Ancak 28 Nisan 2019’da geçici hükümet ülke çapındaki sendikal aktiviteleri yasakladı. Ulusal, bölgesel ve uluslararası örgütlerden gelen protesto ve sürekli taleplerin ardından geçici hükümet bu yasağı kaldırdı. Şaşırtıcı bir şekilde, Aralık 2019’da tekrar feshedildi ve federasyonun tüm mülklerine ve varlıklarına el konuldu. Bizler inşallah başlattığımız hak mücadelesine devam edeceğiz ve kazanacağız. Memur-Sen’e bir kez daha bu programı tertip ettikleri için teşekkür ediyor ve tüm dünya işçilerinin 1 Mayıs’ını tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

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