Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu Hesaplara yatmaya başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Yaşlı aylığı ve Engelli Aylığı Ne Zaman Hesaplara Yatıyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı içinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını, ödeme döneminde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL'yi aşan ödeme yapacaklarını kaydeden Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.

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