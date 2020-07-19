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Ekonomi Yatırım teşvikinde imalat zirvede 13 bin 617 projeye 277,6 milyar TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım teşvikinde imalat zirvede: 13 bin 617 projeye 277,6 milyar TL

İmalat sektörü, son 5 yılda 13 bin 617 projeye 277 milyar 636 milyon liralık yatım teşviki alarak zirveye yerleşti. Son dönemin yükseleni enerji ise, 217 milyar 712 milyon liralık sabit yatırım ile ikinci sırada yer alırken, hizmetler üçüncü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ekonomisinin öncülerinden imalat sektörü yatırım teşviklerinde de öne çıktı. Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımları teşvik etmek ve istihdamı artırmak için verilen yatırım teşviklerinde son 5 yılda ilk sıra imalat sektörünün oldu. Gemi yapımı, telekomünikasyon, ayakkabı imalatı ve elektrik üretimi gibi birçok alanı içinde barındıran imalat sektörüne, son 5 yılda sabit yatırım tutarı 277 milyar 636 milyon lira olan 13 bin 617 proje için yatırım teşvik belgesi verildi. Böylece 531 bin 404 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi.

ENERJİ SEKTÖRÜ İKİNCİ SIRADA

Söz konusu yatırım teşvikleri hem yatırımcının iştahını artırmak hem de farklı bölgelere yeni projelerin hayata geçirilmesi için düzenleniyor. Bu nedenle hükümetin kalkınma politikalarında öncelik yatırım teşvik begelerinde oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2015-2019 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde 28 bin 185 yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Bu kapsamda toplam 736 milyar 33 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 987 bin 243 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü. Son dönemin yükselen yatırım alanlarından olan enerji sektörü ise ikinci sırada yer aldı. Enerji alanında 217 milyar 712 milyon liralık sabit yatırım için 5 bin 921 teşvik belgesi verildi.

22 BİN 128 KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM

BU yatırım teşvikleri aynı zamanda istihdam artışına da vesile olduğu için önemli bir unsur olarak ekonominin gündeminde yer alıyor. Hermen her planlamada söz konusu teşviklerin oluşturduğu istihdam yakından taip ediliyor. Enerji alanındaki yatırımlarda 22 bin 128 kişilik istihdam sağlanması amaçlandı. Enerjiyi, 208 milyar 108 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla hizmetler sektörü izledi. Bu alanda 6 bin 796 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken 390 bin 490 kişilik istihdam hedefi konuldu.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ DÖRDÜNCÜ SIRADA

  • Dördüncü sıradaki madencilik sektörüne, sabit yatırım tutarı 22 milyar 330 milyon lira olan 675 belge verildi ve 20 bin 147 kişilik istihdam sağlanması planlandı. Söz konusu dönemde tarıma da sabit yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon lira olan 1176 belge verildi ve 23 bin 74 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son yıllardaki yatırım teşvik belgelerinde katma değerli üretim yapanlara da öncelik verileceğini duyurmuştu.

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