Yavuz sondaj gemisi Karadeniz gazının vanası için sefere çıktı

Yavuz sondaj gemisi, bakım işlerinin ardından Filyos Limanı’ndan kritik bir görev için bugün demir alacak. Karadeniz gaz sahasında devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç halinde yeni aramalar için de kullanılacak. Yavuz, geçen hafta Filyos Limanı’na getirilen dev Kuyubaşı vanasını Karadeniz’in derinliklerine indirecek.
REVİZYON VE YENİLEME TAMAMLANDI
- Türkiye’nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz, bakım işlemlerinin ardından çalışmalara hazır hale geldi. Filyos Limanı’na demirleyen dev gemide yapılan revizyon ve yenileme çalışmaları sona ermişti. Bugün yola çıkacak Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılacağı bir törenle yeni görevine uğurlanacak.
YAVUZ İLK GÖREVİNDE KARADENİZ’İ DİDİK DİDİK ARAYACAK
Fatih, Yavuz, Kanuni ve Barbaros yeni keşifler için Karadeniz’i didik didik arayacak. Bu, Yavuz’un Karadeniz’deki ilk görevi olacak. Geçtiğimiz hafta Filyos Limanı’na getirilen dev Kuyubaşı vanası da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz’in derinliklerine indirilecek.
GAZ ÜRETİMİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM
- Deniz tabanına yerleştirilecek ekipmanların en karmaşığı olarak “christmas tree” adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğal gaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adım olma özelliği taşıyor. Bu işlemin her kuyu için ortalama 45 günde tamamlanması planlanıyor. Yavuz’un söz konusu kuyulardaki üst seviye kuyu tamamlama işlemlerinin bitmesinin ardından geriye boru hattının kuyuya bağlanması kalacak.
HER 6 KUYU BİR DAĞITIM HAZNESİNE BAĞLANACAK
Karadeniz’deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak. Bu kapsamda Faz-1’deki 10 Türkali kuyusunun 6’sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4’ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.
Üç sondaj gemisi aynı anda görevde
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Yavuz’un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye’nin üç sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez aynı anda görev yapacak. Hali hazırda Fatih gemisi arama sondajlarını gerçekleştirirken, Kanuni gemisi de Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor.