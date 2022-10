Yayla Agro Gıda Legurme markası ile Sıal Paris 2022'de

Gıda sektöründe merakla beklenen Fuarı Sial Paris 2022, bu yıl 400 bine yakın ziyaretçi ve 7.200’e yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak. Global ölçekte yiyecek ve içecek sektöründen markaların en yeni ürünleri ve hizmetlerini tanıttıkları etkinlik, trendlere ve sektörün geleceğine ışık tutan yönüyle de ilgiyle takip ediliyor.

15-17 Ekim 2022 tarihlerinde Venue, Parc des Expositions de Villepinte'de düzenlenecek Sial Paris 2022 Fuarı, önemli isimlerin konuşmacı olacağı konferansların yanı sıra dünyaca ünlü şeflerin mutfak showları ile renklenecek.

Yayla Agro Gıda, global markası Legurme ile dünya gıda sektörünün Paris’teki en büyük buluşması Sial Paris’te geniş ürün yelpazesi ile yerini alıyor

Yayla Agro Gıda fuarda; dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle tüketilen “Classic” ve “boield” ürün grubunun yanı sıra Tük Gastronomisini globale taşıyan birbirinden lezzetli ürün çeşitlerinin yer aldığı, katkısız koruyucusuz, ev yapımı tadında “Ready to Eat” ürün ailesini kapsayan çok sayıda ürün sergileyecek. Yayla Agro Gıda’nın Global markası Legurme’nin geniş ürün yelpazesine eklenen “Bowl Beans and Grains” serisi de Paris’de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. “Spicy Miks”, “Sweet Miks” ve “Sour Miks”den oluşan üç farklı çeşidi ile 4-5 bakliyattan oluşan ve doğal baharatlarla lezzetlendirilen “Bowl Beans and Grains” Serisi ve Legurme “Ready to Eat” ailesi Paris’de fuar ziyaretçileri ile buluşacak.

Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer

Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer, Legurme markası ile Avrupa’daki pek çok ülkede pazardan pay aldıklarını ve “Ready to Eat ” ürünleri ile özellikle Avrupa’da önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek şunları söyledi; Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek, tüketiciyle kurduğunuz interaktif iletişim ve sürekli inavosyon ilkesiyle yaptığımız yatırımlar ihracat pazarındaki büyüme ivmemizde önem arz ediyor. Ankara ve Mersin Fabrikamızdan sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazırlandığımız 3. Fabrikamız da Haşlanmış ürünler, donuk ürünler, kemik suyu ve soslar, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atıştırmalıkları, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünlerinin üretilmesi ve paketlenmesini öngörüyoruz. Böylece Geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini sunduğumuz Legurme markamız ile yenilikçi ve öncü şirket kimliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Dubai Wolrd Trade Cente’de düzenlenen Gulfood 2022, Londra’da düzenlenen IFE 2022, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’S World of Private Label 2022 ve Güney Kore’de düzenlenen Seoul Food&Hotel Fuarı’ndan sonra inovatif ürünlerimizle Sial Paris’de yerimizi alıyoruz. Yeni bağlantılar ve ihracat fırsatları açısından verimli sonuçlanacağına inandığımız Sial Paris Fuarı, Legurme markamızın tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır. “ ifadelerinde bulundu.

Legurme ürünlerini daha yakından incelemek için 15-19 Ekim tarihlerinde Venue, Parc des Expositions de Villepinte'de düzenlenecek SIAL PARİS 2022 Fuarı’nı SALON: 3, STANT No: D076 da ziyeret edebilirsiniz.