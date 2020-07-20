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Ekonomi Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı
İŞ DÜNYASI

Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı

Su altı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kılıf satıcıları, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Su altı telefon kılıfının fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişiyor.
Su altı telefon kılıfının fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişiyor.

Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor. Su altı kameraların fiyatlarının fazla olması nedeniyle havuz ve suyun altında çekim yapıp, sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin tercihi, fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen kılıflar oluyor.

Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), "Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum" dedi.

Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, "Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada" dedi.

Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı
FOTOĞRAF 12
Title
Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor. Su altı kameraların fiyatlarının fazla olması nedeniyle havuz ve suyun altında çekim yapıp, sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin tercihi, fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen kılıflar oluyor.
Title
Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum dedi.
Title
Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada dedi.
Title
'SU KILIFLARI İHTİYAÇ OLDU’ <br> <br> Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor ifadelerini kullandı.
Title
Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu dedi.
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ÜRÜNE TALEP YOĞUN <br> <br> Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi.
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Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz.
Title
Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor dedi.
Title
‘ÇEKİM KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR’ <br> <br> Su altı çekim fotoğraflarının sosyal mecralarda daha çok ilgi gördüğünü belirten Mehmet Yıldız, şunları söyledi: Yaz sebebiyle kılıf satışlarında ciddi bir artış var. Cep telefonu kılıfın hem satıcı hem de kullanıcısıyım. Fotoğraf ve video çekimlerinden de oldukça memnunum. Telefonunuzun çekim kalitesini de etkilemiyor. Denize gittiğimde telefonumu kılıfa koyup dalıyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Tabi o fotoğraflara gelen beğeni sayısı da artıyor. Hemen her yaştan vatandaş fiyatının da uygun olması sebebiyle su altı kılıfı tercih ediyor. Bugüne kadar ne ben ne de müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü kılıfta dört koruyucu kilit bulunuyor. İçine su girme ihtimali çok çok düşük.
Title
Çocukları için su altı kılıf alan Metin Hasaydın (45), 13-15 yaşlarında iki çocuğum var. Yarın onları denize götüreceğim. Kılıfı da onlar kullansın diye aldım. Denize ve dalmaya çok meraklılar. Aldığımdan haberleri yok. Gördüklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gitti dedi.
Title
Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı
Title
Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı
Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı
Su altı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kılıf satıcıları, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.


‘SU KILIFLARI İHTİYAÇ OLDU’

Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, "Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum" derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), "Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Su altı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), "Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu" dedi.

Peçeteden telefon kılıfı yapımı
OYNAT 01:45
Peçeteden telefon kılıfı yapımı
Mendil biçiminde olan kağıt peçeteden silikon yardımıyla telefon kılıfı yapıldı. Önce telefon peçeteyle kaplanarak silikon sürüldü. En sonunda peçete yırtıldı ve ortaya şahane bir kılıf çıktı.


ÜRÜNE TALEP YOĞUN

Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi.

  • Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz.

DHA
Kılıf satıcıları, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor" dedi.

Balonla telefon kılıfı nasıl yapılır
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Balonla telefon kılıfı nasıl yapılır

Şişirilmiş bir balonun üstüne telefon bastırılarak ve balonun havası indirilerek akıllı telefonunuza ucuz ve pratik bir şekilde kılıf yapmanız mümkün...


‘ÇEKİM KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR’

Su altı çekim fotoğraflarının sosyal mecralarda daha çok ilgi gördüğünü belirten Mehmet Yıldız, şunları söyledi:

  • "Yaz sebebiyle kılıf satışlarında ciddi bir artış var. Cep telefonu kılıfın hem satıcı hem de kullanıcısıyım. Fotoğraf ve video çekimlerinden de oldukça memnunum. Telefonunuzun çekim kalitesini de etkilemiyor. Denize gittiğimde telefonumu kılıfa koyup dalıyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Tabi o fotoğraflara gelen beğeni sayısı da artıyor. Hemen her yaştan vatandaş fiyatının da uygun olması sebebiyle su altı kılıfı tercih ediyor. Bugüne kadar ne ben ne de müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü kılıfta dört koruyucu kilit bulunuyor. İçine su girme ihtimali çok çok düşük."

Çocukları için su altı kılıf alan Metin Hasaydın (45), "13-15 yaşlarında iki çocuğum var. Yarın onları denize götüreceğim. Kılıfı da onlar kullansın diye aldım. Denize ve dalmaya çok meraklılar. Aldığımdan haberleri yok. Gördüklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gitti" dedi.

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