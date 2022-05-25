Ekonomi Yazılımdan beş yılda 15 milyar dolarlık gelir bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yazılımdan beş yılda 15 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Ticaret Bakanlığının sektörün gelişmesi için gerekli adımları attığını belirterek, "Hazırlanan teşviklerle sektör olarak 5 yılda 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yazılımdan beş yılda 15 milyar dolarlık gelir bekleniyor
Foto/arşiv

HİB açıklamasına göre, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olan hizmetler sektöründe ihracatın artması ve sektörlerin gelişmesi amacıyla çalışan Birlik, bünyesindeki 10 alt sektörün ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HİB'in yaptığı strateji toplantıları sonrası belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu "Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri Tanıtım Toplantısı"nda bir araya gelen sektör temsilcileri destekler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, ihracat rakamlarının geçen yıl yüzde 21 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını ancak sektörün potansiyelinin bunun çok daha üzerinde olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı, sektörün gelişmesi için gerekli adımları atıyor. Hazırlanan teşviklerle sektör olarak 5 yılda 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç da sektörün hem birçok farklı sektöre katma değer sağladığını hem de başlı başına döviz kazandırıcı niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak, sektöre yapılan desteklerin karşılığını hızlıca geri alabildiklerini kaydetti.

"Sektör stratejik konumunda yer alıyor"

Ticaret Bakanlığı Bilişim, Yazılım ve Dijital ve İletişim Hizmetleri İhracatı Daire Başkanı Hürol Karlı ise farklı sektörlerle iş birliği hedeflediklerini aktararak, "Dizi ve filmlerde ürün yerleştirme, yerli malı kullanımı gibi desteklerle sektörler arası iş birliğini artırmak, istihdama yönelik desteklerle de gençlerimizin ülkemizde istihdam edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HİB Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin de şunları kaydetti:

"HİB Yazılım Bilişim Komitesi'nin yaptığı çalışmaların Bakanlığın da destekleriyle en üst merci olan Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmiş olması bizler için çok sevindirici. Birçok teknoloji şirketinin büyük sıçramalar yaptığı bu dönemde ülkemizde de ortaya çıkan girişimlerin aldığı yatırımlar motivasyonumuzu daha fazla artırdı. Sektör, sadece bahsedilen büyüklüğü ile değil, ekonomide yarattığı zincirleme etki ile de stratejik bir konumunda yer alıyor."

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