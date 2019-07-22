Ekonomi Yazılımı oyunlaştırdı ABD yolu açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yazılımı oyunlaştırdı ABD yolu açıldı

Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" pratik geliştirme imkanı sunuyor. 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Türk girişimi, ABD pazarına açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Balo
Şenol Balo

Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları “oyun oynar gibi” kolay ve pratik şekilde geliştirme imkanı sunuyor. Toplamda 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Türk girişimi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in Türk teknoloji şirketlerini ABD pazarına taşıdığı Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’yla ABD pazarına açıldı.

ZORLUKLARI KALDIRDI

Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, yaptığı açıklamada, işletmelere, ihtiyaç duydukları yazılımları, yazılımcıya ihtiyaç kalmadan geliştirme imkanı sunduklarını ifade ederek, “İşletmelere kod yazmalarına gerek olmadan, ‘sürükle bırak’ yöntemiyle, adeta ‘oyun oynar gibi’ yazılım geliştirme imkanı sunduk” dedi.

DÖNÜŞÜM İÇİN YAZILIM ŞART

şletmelerin dijitalleşmesinin artık büyük bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Balo, kurumların dijital dönüşümünde gerek duydukları yazılım ihtiyaçlarının daha hızlı, daha düşük maliyetle, gelişen teknolojilere göre değişim ve dönüşüme ayak uyduracak şekilde karşılanması konularında Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini ve yeni nesil teknolojiler ürettiklerini anlattı.

HAZIR HALDE

Şenol Balo, Octopod’un, BPM iş akış motoru ile süreç tasarımı ve yönetimi, grafik raporlama çözümleri ile BI analitik, hızlı yazılım geliştirme aracıyla multiplatform uygulamalar geliştirme imkanı sunduğunu ifade ederek, “Hazır yazılımların sunduğu ortalama yüzde 65 verimliliğe karşın Octopod, şirketlerin ihtiyacını yüzde 100 olarak karşılayacak şekilde yazılım geliştirebilme kabiliyetinde. Sistem olarak mevcut yazılımlara kolaylıkla entegre oluyor” diye konuştu.

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  • 25 milyar dolbarlık pazara ulaşacak
  • Balo, Türk mühendislerin geliştirdiği Octopod'un, 2020’de 25 milyar dolarlık pazara ulaşacak "low code/no code" yazılım geliştirme pazarında dünyadaki ilk örnekleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Dünyada ilk sıralarda, Türkiye'de ise bir ilk olan, no-code teknolojisi ile kod yazmadan iş uygulamaları geliştirme platformu Octopod, kurumsal dijital dönüşümde büyük önem arz eden yazılım geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldıran bir inovasyon projesi, başka bir deyişle yeni bir yazılım dilidir. Barındırdığı özellikler ile iş dünyasını, maliyet etkin, ulaşılabilir ve hızlı geliştirilen iş uygulamaları ile buluşturan Octopod, yeni bir yazılım dili olarak yüksek verimlilik sunarken, modüler, esnek ve entegre yapısıyla her yerden erişim sağlıyor."

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