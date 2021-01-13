Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak Yeditepe Üniversitesi'ne, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Haber Merkezi 13 Ocak 2021, 13:23 Son Güncelleme: 13 Ocak 2021, 13:27 Yeni Şafak