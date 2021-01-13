Ekonomi Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
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Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi'ne, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeditepe Üniversitesi.
Yeditepe Üniversitesi.

Üniversite aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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