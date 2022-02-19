Ekonomi Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
BASIN İLAN

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Yeditepe Üniversitesi, öğretim elemanı alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacak.

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