Ekonomi Yeni başlangıçlara eşlik edecek silüetler Machka Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu ile samimi davetlere hazırlanıyor
İŞ DÜNYASI

Yeni başlangıçlara eşlik edecek silüetler Machka Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu ile samimi davetlere hazırlanıyor

Yeni yılın büyüsünü yansıtan tarçın kokulu mumlarla bezenmiş sofistike davetlere eşlik eden silüetler, Machka Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu ile tamamlanıyor. Naif stilinizle uyum yakalayan tasarımlar, parıltı dozu yüksek bir seçki sunuyor.

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Machka Sonbahar-Kış 2020-2021.
Machka Sonbahar-Kış 2020-2021.

Yüksek kalite el işçiliği ile romantik bir seçki sunan Machka Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, yeni bir seneye geri sayarken, gösterişli olduğu kadar yalın bir silüet ile karşınıza çıkıyor. Minimal davetlere ev sahipliği yapacağınız bu güzel güne özel tasarımlarsa, Machka kadınının stili ile kusursuz uyumun peşine düşüyor.

Sevdiklerinizle beraber gerçekleştireceğiniz samimi buluşmalara eşlik edecek lüks kaşmir kazaklar ve ipek bluzlar, krep pantolonlar ile davetlerinizde göz alıcı kombinler yaratıyor. Mevsimin öne çıkan detaylarından balone kollar, kendiliğinden desenli maksi ve midi elbiselerle romantik bir etki sunuyor.

Machka’nın kendine özgü empirme desenleriyle şekillenen bluz ve elbiseler yeni yıl ruhuyla ikonik bir duruş sergiliyor. Brode mixli trikolar stil oyununuza kolaylıkla adapte olurken, parlaklığıyla göz alıyor. Soğuk akşamlara ithafen yalın görünüme bürünen paltolar, kilit parçalar için tamamlayıcı bir etki yaratıyor.

Gold işleme ve kristal taşların ışıltısından ilham alan davet elbiseleri kusursuz bir silüet sunarken, krep etekler gold saten ceketlerle muhteşem kalıplı takımı oluşturarak stilinize feminen bir duruş katıyor. Elegan ve sofistike tulumlar ise tek bir parça ile tüm ilgileri üzerinize çekiyor.

Yeni mevsim ile uyumlu kırmızılar, zamansız siyahlar, kremler, gold tonlar, nil yeşilleri ve maviler ile taçlanan renkler, tasarımlardaki ana renk kartelasını sunarken aynı zamanda el işçiliğiyle şekillenen naif işlemelerle beraber güçlü bir ittifak içinde…

Şık buluşmalara özel tasarlanan Machka Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, yeni bir seneyi karşılarken heyecanlı ve umut dolu anlarınıza eşlik ediyor.

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