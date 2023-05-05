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Ekonomi

Yeni bir banka daha kuruldu: BDDK'dan izin çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.

07:56 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye’de 1 milyar TL kuruluş sermayeli “SLM Yatırım Bankası AŞ” unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.




#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#BDDK
#SLM Yatırım Bankası AŞ
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