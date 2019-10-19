Yeni eve eski eşya güzelleşerek giriyor

Türkiye genelinde yarım kalan birçok projede son dönemde yeniden işçiler çalışmaya başladı. Evler konut alıcısına geç de olsa etaplar halinde teslim ediliyor. Yüksek kur nedeniyle yeni evine yeni eşya almak istemeyenlerin adresi ise görünen o ki iç mimarlar oluyor. ML Mimarlık Dekorasyon Kurucusu Yüksek Mimar Emel Balcı da son dönemde iş hacminin arttığını belirten mimarlardan. Balcı bu artışın dekorasyona göre daha küçük bütçelerle yapılan ‘Magic Touching’ (Sihirli Dokunuş) alanını geliştirdiğini söyledi. Balcı, “Evin bir odasını ya da tamamını daha az maliyetle güzelleştiriyoruz. Çoğu kez eski eşyaları değerlendiriyoruz. Çocuk odaları, salon ve evin girişi en fazla talep aldığımız alanların başında geliyor. Yatak odaları daha sonra geliyor” dedi.

KÜÇÜK EVLERDE BAŞVURU YÜKSEK

Örnek proje

Küçük evlerde akıllı çözüm talepleri de arttı. Bunun için eski mobilya değil genellikle sıfır tasarım yaptıklarına dikkat çeken Balcı, “Katlanınca tabloya dönüşen masalar, az yer kaplayan dönen ayakkabılıklar, kitaplık ve dolap görevi gören TV üniteleri sadece birkaçı” bilgisini verdi. Balcı, yaptıkları dokunuşlarla küçük metrekarelerde büyük metrekareli ev kullanımı sunduklarını da söyledi.

Ofislerde toplantı odaları değişiyor

Evlerin yanı sıra ofislerden de talep aldıklarını belirten Balcı, ofislerde daha çok toplantı odaları için touching hizmeti verdiklerini aktardı. Balcı, “Biz görüşmeyi yaptıktan sonra, hazırlıkların büyük kısmını önceden tamamlıyoruz. Maliyette yarı yarıya tasarruf imkânı var. Çünkü biz ana iskeleti bırakıyoruz. Derdimiz ortamı güzelleştirmek” şeklinde konuştu.