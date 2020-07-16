Yeni fırsatlara hazırlıklı olun: Tünelden çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “Covid-19 Sonrası Sanayide ve OSB’lerde Yol Haritası Tasarımı” istişare toplantısı düzenlendi. Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye’deki OSB başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan krizi bir tünele benzetiyorum. Tünelden çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor. Üretim ve hizmet kalıpları değişecek. Zamanında hazırlık yapanlar için yeni fırsatlar doğacak” dedi.

TÜRKİYE ROL MODEL

Organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisindeki önemine değinen Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin rol model olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Organize sanayi bölgeleri Türkiye’nin olmazsa olmazı. OSB’ler olmasaydı Türkiye, sanayileşme hamlesini bu kadar hızlı gerçekleştiremezdi. Eğer bugün Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki coğrafyada bir sanayi devi haline geldiyse bunun altında yatan en önemli neden OSB’lerdir. OSB’lerin aldığı rol, bütün dünyada da rol model olarak seçiliyor. Sanayileşmeyi hedefleyen tüm ülkeler ‘OSB modelini bize anlatır mısınız’ diyorlar” diye konuştu.

OSB’DEKİ İSTİHDAM 2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Türkiye’nin OSB’si olmayan tek ili Hakkari’de de Yüksekova OSB’nin geçtiğimiz günlerde tüzel kişilik kazandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Her ilimizde en az bir OSB bulunur hale geldi. Şu an OSB’ler ülkemizdeki sanayi üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştirmekte ve 2 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Dolayısıyla OSB’leri önümüzdeki yeni döneme hazırlamak çok daha önemli. Bütün dünya bu salgın öncesi dönemde, var olan eski üretim ve tüketim zincirlerini, eski alışkanlıklarını, yaşama biçimlerini sorgulayacak; sonrasında da ciddi bir paradigma değişimi ve yeni bir normale doğru yol alınacak. Dolayısıyla bundan sonra bu virüsle yaşamayı ve çalışmayı hepimiz öğrenmek zorundayız. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde öne çıkacak trendler olacak. Bunlar üretimde ve ticarette dijitalleşme ile otomasyonun artması, buna paralel daha fazla kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkacaktır.”

REKLAM

ÜRETİM AKSAMADI

Organize sanayi bölgelerinin salgının etkisiyle özellikle nisan ayında ciddi kapasite kayıpları yaşadığını belirten Memiş Kütükçü, ancak buna rağmen üretimden asla vazgeçmediklerini aktardı. Kütükçü, “Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem’ dedik. Hakikaten öyle de oldu. Mayıs ayında sanayi üretiminde yakaladığımız aylık bazda yüzde 17,4’lük artışla Almanya, Japonya, Çin, Singapur, Güney Kore, Polonya, İspanya gibi ülkelerin tamamından daha iyi performans gösterdik. Yine organize sanayi bölgelerimiz bu dönemde 2 milyon istihdam rakamını aşarak, adeta yeni bir tarih yazdı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bu dönemde OSB olmayan tek İlimiz Hakkari’de de OSB kuruldu ve şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şehrimiz kalmadı. Bu başarılar Türk sanayicisinin, müteşebbisinin başarısıdır” şeklinde konuştu. Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, bu tür toplantılar ile OSB’lerin gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.