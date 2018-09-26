Ekonomi Yeni gaz hattı projesi Ukrayna ekonomisine darbe vuruyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Yeni gaz hattı projesi Ukrayna ekonomisine darbe vuruyor

Almanya ile Rusya arasındaki uzlaşı ile inşa edilen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı nedeniyle ülke GSYH'si yüzde 3 kayıp yaşayabilir. Rusya yeni hat ile birlikte yılda 55 milyar metreküplük Rus gazını Baltık üzerinden Almanya'ya sevk etmeyi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine ABD Başkanı Trump itiraz ediyor.
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine ABD Başkanı Trump itiraz ediyor.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanması halinde, Ukrayna gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'lük kayıp yaşayabileceği bildirildi.

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 2'nin tamamlanması halinde, Almanya'nın Batı ve Orta Avrupa doğalgaz piyasasında "hub" konumunun güçleneceği belirtildi.

Ukrayna ekonomisinin de Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı nedeniyle kayıp yaşayacağına işaret edilen açıklamada, "İhracat hizmetlerindeki azalma nedeniyle Ukrayna'nın GSYH'si yüzde 2,5 ila 3 arasında kayıp yaşayabilir." ifadesine yer verildi.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen projeyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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