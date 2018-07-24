Yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 200 lira

Lavanta yoğurdu, lavantalı sabun, lavantalı irmik helvası ve lavanta balı gibi ürünleri üretmeyi başaran köylüler, özellikle bal konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada köyün dağlarına yerleştirilen kovanlar ile üretim devam ederken, lavanta balının kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Köylü için önemli bir kaynak oluşturan bal,Eskişehir'de ilerleyen günlerde daha da yaygın hale gelecek.

"PİYASADAKİ FİYATI 200 LİRA CİVARINDA OLUYOR"

Lavanta balının özelliklerinden bahseden Şükranlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Ay, kovan sayısının arttırılması için çalışmalara devam edildiğini aktardı. Başkan Ay, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle Eskişehir’de bulunan dernek binamızda 57 kursiyerimizin katılımıyla bir arıcılık kursu açtık. Bu arıcılık kursundaki kardeşlerimiz, bugün itibariyle köyümüzde 500'ün üzerinde kovanla başlangıç olarak amatör arıcılığa başladı. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde de geliştirip, profesyonel bir noktada gelir getirici ilk sıraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü lavanta balının lezzetine, tadına herhangi bir şey söylemiyorum. Özellikle köylü ekonomik boyutuna bakıyor bunun. Ekonomik boyutunda da normal balı bugün 40 liraya 50 liraya alırken, lavanta balının kilosu 200 liradır. Onunda tamamı lavanta balı değil, tamamen lavanta balının sağlık açısından afrodizyak özelliği var. Fazla tükettiğiniz takdirde rahatsızlık yapabiliyor. Yüzde 50-yüzde 50 katkıyla petek balıyla lavanta balını karıştırdığınız halde piyasadaki fiyatı 200 lira civarında oluyor" dedi.

"20'NİN ÜZERİNDE BEKLEYEN LAVANTA FİDESİ EKMEK İSTEYEN ÜYEMİZ VAR"

Lavanta arazilerini arttırmak için girişimlerinde devam ettiğini ifade eden Başkan Ay, "Kovan sayımız haliyle artacaktır. Bu dediğimiz gibi ilk yılımızın vermiş olduğu heyecandı. Şu anda gidişat çok güzel. Lavanta ekimi arazilerini genişletme hedefimiz var ama lavanta fidesi üretimi Türkiye’de sınırlı. İl Tarım Müdürlüğümüzün her yıl Eskişehir’e 25 bin-30 bin civarında bir lavanta fidesi getiriyor. Bunların yüzde 60, yüzde 70’ini Şükranlı Köyü'ne veriyorlar. Çünkü burası toplulaştırma merkezi oldu. Bu noktada da bizim şu anda 20’nin üzerinde bekleyen lavanta fidesi ekmek isteyen üyemiz var. Bu üyelerimizin ihtiyaçlarını yüzde 100 karşılamıyoruz. Bu sene yaklaşık 20 bin civarında lavanta fidesini toprakla buluşturacağız. Bekleyen 22-23 kardeşimizin en fazla 7-8 tanesinin ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bu noktada da Tarım Bakanlığı ne kadar fazla fide verirse bize, bizim genişleme hızımız ve genişleme alanımızda o derece bol olacaktır" diye konuştu.