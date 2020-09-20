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Ekonomi Yeni normalin ekonomideki yenilikleri artıyor e-ihalede 4 kat artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni normalin ekonomideki yenilikleri artıyor: ​e-ihalede 4 kat artış

Yeni normalin ekonomideki yenilikleri artıyor: e-ihalede 4 kat artış

Kovid-19 sürecinde hız kazanan e-ihalelerin sayısı, bu yılın nisan-ağustos arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 artış gösterdi. Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, "Son yıllarda devreye aldığımız uygulamalarla elde edilen tasarruf 1 milyar lirayı aştı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi dönemi ekonomik hayatı ve kurallarını etkilerken kamudaki işleyişi de dönüştürüyor. Özellikle e-ihale uygulaması gibi örnekler, salgın döneminde kamu kurumlarının ihtiyaçlarını hızlı ve sürecin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirerek temin etmelerini sağladı.

YENİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇTİ

Kamu İhale Kurumunun (KİK) son yıllarda internet ortamına taşıdığı e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalar sayesinde 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi.

YÜZDE 326'LIK YÜKSELİŞ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli ölçüde ivme kazanan e-ihalelerin sayısında yüzde 326 artış oldu. Bu yıl nisan-ağustos döneminde gerçekleştirilen 25 bin ihalenin 9 bin 762'si e-ihale yöntemiyle yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde ise 24 bin 820 ihaleden 2 bin 289'unda e-ihale tercih edilmişti. Böylece e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. Salgın sürecinde e-ihale uygulamasının sağladığı kolaylıklar sayesinde ortalama teklif sayısında yüzde 25 artış kaydedildi.

Bir milyar lirayı aşan tasarruf

KİK Başkanı Hamdi Güleç, son yıllarda devreye aldıkları e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalarla elde edilen tasarrufun 1 milyar lirayı aştığını söyledi. Güleç, ihalelerde rekabetin ve saydamlığın tesisiyle, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları, e-şikayet, e-teminat, e-sertifika gibi yeniliklerle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Hamdi Güleç

AKILLI UYGULAMA İLE ŞEFFAFLIK

  • Hedeflerinin 2021 sonuna kadar kişilerin ihalelere erişimini ve işlemlerini kolaylaştıracak akıllı uygulamalarla kamu alımlarını bütünüyle elektronik ortamda yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Güleç, “Mevcut e-ihale uygulamalarına ilişkin sektör paydaşlarının memnuniyetlerini ölçmeye ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar da düzenli olarak yürütülüyor” dedi.

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