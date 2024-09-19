Yeni Şafak'ın haberi sonrası SPK harekete geçti: Paribu hakkında inceleme başlatıldı

Türkiye'deki kripto para borsalarından biri olan Paribu'nun, bazı coinlerin fiyatlarını başka borsalardaki fiyatlardan neredeyse yüzde 150'ye varan oranlarda daha düşük tutması ve transfer işlemlerinde yaşattığı sıkıntıları Yeni Şafak gündeme getirmişti. Yatırımcıların, 'Paribu manipülasyon yapıyor' şikayetlerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kulak verdi. SPK, Paribu'nun yatırımcılara yaşattığı mağduriyeti inceleme altına aldı.
Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimlerinin, diğer büyük kripto para borsalarına kıyasla daha düşük fiyatlarda işlem görmesi ve transfer aşamasında yatırımcının yaşadığı sıkıntıları Yeni Şafak'ın gündeme getirmesinden sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti.
İnceleme başlatıldı
Paribu'nun manipülasyon yapmaya kalkıştığı iddiaları sonrası SPK, kripto para borsası hakkında inceleme başlattı.
Fiyat farkı açılıyor
Ne olmuştu?
Paribu'nun son zamanlarda benimsediği politika ise yatırımcılar tarafından tepkilere sebep oldu. Kullanıcılar, Paribu'da işlem gören bazı kripto para birimlerinin, diğer büyük kripto para borsalarına kıyasla daha düşük fiyatlarda işlem gördüğünü belirtiyor.
Yükselmesi gereken bir coinin Paribu tarafından yükselmesine izin verilmemesi, yatırımcının aklında soru işaretlerine neden oldu.
- Örneğin, 'Reef coin' isimli coin Paribu'da 0.0532 TL iken CoinGecko'da 0.0998 TL, CoinMarketCap'ta 0.09089 TL ve Bitlo'da 0.0996 TL'den işlem görüyordu.
Kullanıcılar, Paribu'daki yatırımlarını başka kripto borsasına aktarmak istediklerinde de sıkıntı yaşıyor.
Üstelik bu durum Paribu yetkililerine bildirildiğinde, "Ağda yaşanan teknik bir sıkıntı mevcut" cevabını alıyor.