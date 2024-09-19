Yeni Şafak'ın haberi sonrası SPK harekete geçti: Paribu hakkında inceleme başlatıldı

Fed faizi indirirse altın, dolar ve borsa nasıl etkilenir gibi sorular yatırımcılar tarafından merak ediliyor. FED'in ilk faiz indiriminin eylül ayında olacağı beklentileri arttı. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasalar bu senenin sonuna doğru mutlaka bir faiz indirimi beklentisini satın almış durumda. Avrupa Merkez Bankası 25 baz faiz indirimine gitti. Böylelikle faiz indirimi furyası da başlamış oldu. Peki FED faiz indirimi altını, doları, borsayı, kripto parayı nasıl etkiler?