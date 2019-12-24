Ekonomi Yeni Türk Lirası yazan banknotlarını değiştirmek için son gün 31 Aralık Değişmeyen 174 milyon lira var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Yeni Türk Lirası' yazan banknotlarını değiştirmek için son gün 31 Aralık: Değişmeyen 174 milyon lira var

Merkez Bankası, yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde dolacağını açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk Lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Merkez Bankası, "hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları" bulunduranlara, bu banknotları 31 Aralık tarihine kadar Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerine götürerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebilecekleri uyarısı yaptı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor" denildi ve eklendi:

ÜZERİNDE YAZAN DEĞERLERİ İLE DEĞİŞTİREBİLECEKLER

  • "2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."

Açıklamada, "1970’lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paramızın alım gücünün düşmesi, sık sık üst değerlerde banknotlar piyasaya sürülmesine neden olmuştu. Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20.000.000 Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu. Bu nedenle 2005 yılında Merkez Bankası bir para reformu gerçekleştirdi. Para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan altı sıfır kaldırıldı; Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni kuruşlar kullanılmaya başlandı.

  • Para reformunun ikinci ve son adımında ise banknottan "Yeni" kelimesini kaldırılarak "Türk Lirası"na, paramızın asli ve geleneksel adına, dönüş yapıldı. Yeniden “Türk lirası” ve “Kuruş” adını alan banknot ve madeni paralarımız 1 Ocak 2009’da yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile hayatımıza girdi" denildi
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