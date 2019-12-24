'Yeni Türk Lirası' yazan banknotlarını değiştirmek için son gün 31 Aralık: Değişmeyen 174 milyon lira var

Merkez Bankası, "hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları" bulunduranlara, bu banknotları 31 Aralık tarihine kadar Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerine götürerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebilecekleri uyarısı yaptı.

ÜZERİNDE YAZAN DEĞERLERİ İLE DEĞİŞTİREBİLECEKLER

"2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."

Açıklamada, "1970’lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paramızın alım gücünün düşmesi, sık sık üst değerlerde banknotlar piyasaya sürülmesine neden olmuştu. Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20.000.000 Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu. Bu nedenle 2005 yılında Merkez Bankası bir para reformu gerçekleştirdi. Para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan altı sıfır kaldırıldı; Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni kuruşlar kullanılmaya başlandı.