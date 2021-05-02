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Ekonomi Yenilenen Zonguldak Havalimanının ilk yolcu uçağı Almanyaya uçtu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenilenen Zonguldak Havalimanı'nın ilk yolcu uçağı Almanya'ya uçtu

Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde yer alan Zonguldak Havalimanı, büyütme ve yenileme çalışmalarından sonra ilk uçağını Almanya'ya yolcu etti.

Haber Merkezi İHA
Yenilenen Zonguldak Havalimanının ilk yolcu uçağı Almanyaya uçtu
Yenilenen Zonguldak Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı

Zonguldak Havalimanı 2 bin 131 metre uzatılıp, 45 metre genişletilerek 190 yolcu kapasiteli büyük tip uçaklara açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Almanya’ya gidecek yolcuların sosyal mesafe kuralına uyularak, giden yolcuların önce ateşleri ölçüldü. Ardından pasaport kontrolü yapıldı.

Sunexpress Havayollarına ait giden yolcu uçağı bugün 15.30 gibi havaalanına sorunsuz şekilde iniş yaparak 115 yolcusu ile Almanya ’nın Düsseldorf şehrine 17.30’da hareket etti.

Karşılıklı seferler başlıyor

Corendon Havayolları ise 21 Mayıs Cuma günü karşılıklı olarak Düsseldorf-Zonguldak seferlerine başlıyor.

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