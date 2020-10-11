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Ekonomi Yer fıstığının fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

Yer fıstığının fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat devam ediyor. Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Haber Merkezi DHA
Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.
Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekimi yapılan yer fıstığının hasadı sürüyor. Dekar başına 600 kilo verimin beklendiği ürünün 11 ile 12 liradan pazar bulması yüzleri güldürüyor.

Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

İslahiye'de Akınyolu, Elbistanhöyüğü, Ortaklı, Zincirli olmak üzere, Nurdağı'nda ise, Altınova, İncegedik, Gözlühüyük, Çakmak, Nogaylar ve Gedikli olmak üzere toplam 12 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında 7 bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bu yıl ilk kez yer fıstığı ekimi yapan İzzet Cömert, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "90 dönüm alana yer fıstığı ektik. Dönüm başına 500 ile 600 kilo hasılat bekliyoruz, diğer mahsullere göre güzel ve sevindirici."

Murat Aydoğdu ise son 15 yıldır yer fıstığı ekimi yaptıklarını ve rekoltenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar da 12 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığı hasadının devam ettiğini rekoltenin de sevindirici olduğunu kaydetti.

Fıstığın fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.
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