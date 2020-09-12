Yerinde adımlar toparlanma sağladı: Merkez'in politikalarını yeni adımlar izleyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulamasının Türkiye ekonomisinin, hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Türkiye ekonomisinin ‘korona çeyreği’ olarak tabir edilen 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldüğünü hatırlatan Avdagiç, “2020’yi artıda kapatmamız için, içinde bulunduğumuz bu ikinci yarıda yüzde 4 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisinin hızla toparlanma yeteneği sayesinde, bu yılı pozitif ya da pozitife çok yakın bir büyüme ile kapatacağını düşünüyoruz” dedi. Tüm işaretlerin, karamsar tahminlerden daha iyi büyüyeceğimizi gösterdiğini dile getiren Avdagiç, geçmişte de kriz yıllarının hemen ertesinde yüksek büyüme hızlarına ulaşıldığını söyledi.

Şekib Avdagiç

MERKEZ’İN POLİTİKALARINI YENİ ADIMLAR İZLEYECEK

Merkez Bankası'nın son toplantıda politika faizinde bir artış yapmadığını da anımsatan Avdagiç, “Merkez Bankası’nın politikalarını, daha yoğun planlama ile yeni adımlar izleyecek. Politika yapıcıların elinde birçok enstrüman var. Faizi tek mesele olarak görmek yanlış olur. Bu, uzun vadeli bir yolculuk" dedi. Avdagiç, hükümetin destekleri ve girişimcilerin krizler karşısında çabuk iyileşme kabiliyeti sayesinde, toparlanmanın üçüncü çeyrek büyümesine güçlü biçimde yansıyacağını öngördüklerini kaydetti. Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında hizmetler sektörünün geldiğini belirten Avdagiç, bu sektöre yönelik desteklerin can suyu olduğunu aktardı.

AKDENİZ, TÜRKİYE’NİN HAYAT KAYNAĞIDIR

Avdagiç, enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olunması gereken bir döneme girildiğine dikkati çekerek, "Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını üreterek aşacağız" diye konuştu. İTO Başkanı Avdagiç, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, “Hiç kimse, Türkiye’nin Akdeniz’den geriye çekilmesini bekleyemez. Akdeniz, Türkiye’nin hayat kaynağıdır. Akdeniz’den çekilmek demek, Anadolu’da diken üstünde yaşamak demektir. Kimse bizi buna mahkum edemez” dedi.