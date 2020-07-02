Yerli arabamız 2022’de yollarda: Fabrika temeli için hazırlıklar başladı

Salgın sürecinde Bursa’nın önemli işlere imza attığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 365 oda ve borsa başkanının tamamıyla gurur duyduğunu söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a Bursa’nın ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu

Yan sanayide hedef yüzde 75 yerlilik

İbrahim Burkay

Yerli ve milli araçta yan sanayinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu ilk araçta hedefin yüzde 51 yerlilik olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Odaların sınavı

Salgın sürecinde TOBB olarak hükümetle iş dünyası arasında köprü görevi üstlendiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sıkıntıların en hızlı şekilde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir sınav verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde verdiniz. İlk olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda oda ve borsalarımızdan gelen 70 maddelik öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi gibi birçok konuyu çözüme kavuşturduk. Bu yıl 17. kez gerçekleştirdiğimiz nefes kredisine de en fazla katkı sağlayan odalardan biri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası oldu.”

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Burkay: Yatırım kolaylığı umut verici

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, salgın döneminde gerek sağlık alt yapısı gerekse de kalkınma hedeflerine dönük normalleşme adımlarıyla Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini aldığını söyledi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planlarının iş dünyasına güven ve umut verdiğini kaydeden Başkan Burkay, “Katma değerli üretim ve ihracatla birlikte istihdamı koruma duruşumuzdan da taviz vermeden inşallah bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye idealine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar iş dünyamızın tüm aktörlerine temas eden destekler büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Burkay, BTSO olarak Bursa iş dünyası temsilcileri arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduklarını, 63 komitenin tamamında çözüm önerileri ve talepleri rapor halinde sürekli TOBB ile paylaştıklarını da aktardı. BTSO Yönetim Kurulu’nda görev yapan Osman Nemli de iş yoğunluğu sebebiyle görevini Yüksel Taşdemir’e teslim ettiğini duyurdu.