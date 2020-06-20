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Yerli füze motoru TJ300 testi geçti

Türkiye’nin orta menzilli ilk yerli füze motoru TJ300 test edildi. Eskişehir’deki test törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun savunma sanayii açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. TUSAŞ’ın geliştirdiği TJ300 motoru, orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Tesisleri'nde, Genel Müdür Mahmut Akşit'ten bilgi alan Varank, 10'dan geriye sayılmasının ardından prototip testini başlatma komutunu verdi.

FARKLI PLATFORMLARDA KULLANILACAK

Varank, başarıyla gerçekleşen testin ardından yaptığı konuşmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun Türkiye'nin savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi. “Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar, orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı” diyen Varank, bu motorun birçok farklı platformda da kullanılabileceğini aktardı.

1300 NEVTON İTKİ VEREBİYOR

Motorun kapasitesi hakkında bilgi veren Bakan Varank, “TJ300, çap olarak oldukça küçük olmasına rağmen 1300 nevton itki verebilen, yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor, başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek. Burada TEI'nin mühendislerinin gayretleriyle, onların yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor. TEI'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde özellikle hava araçları motorlarıyla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü, savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz. Bu, bizim açımızdan gurur verici. Burada birçok yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz” dedi.

BU YIL TESLİM SÖZÜ ALDIK

TEI’deki test ortamının da tamamen yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Varank, “Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz” diye konuştu. Varank, TEI’de daha önce “Gökbey” adlı helikopterin motorunun çekirdeğinin ateşlendiğini hatırlattı. TEI Genel Müdürü Akşit’in, Gökbey’in motorunun bu sene TAİ’ye teslim edileceği sözünü verdiğini dile getiren Varank, “Onlar da bu teslimattan sonra Gökbey’de kullanılacak motorun entegrasyonuyla ilgili çalışmalara başlayacaklar” dedi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı.

SES HIZINDA ÇALIŞACAK

- TÜBİTAK, TEI ve Roketsan’ın iş birliğiyle üretilen “Türkiye’nin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru” TEI- TJ300, dar bir çapta 1300 nevton itki üretebiliyor.

- Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip.

- Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği mevcut.

- Füze motoru, boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

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