Yerli girişim Bulutklinik, Callendoc ismiyle Almanya’ya açıldı

2016 yılında Yusuf Güleç ve Ali Hulusi Ölmez tarafından kurulan Bulutklinik, ilk olarak 2020 yılında Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım tarafından desteklenen KT Portföy Teknogirişim GSYF'den 1 milyon TL, ardından 2021 yılında da KT Porftföy Teknogirişim GSYF liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 5 milyon 454 bin TL yatırım almıştı.