Yerli girişim Bulutklinik, Callendoc ismiyle Almanya’ya açıldı

Bulutklinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yarız açıklama yaptı.
Hastalar ile doktorları online olarak bir araya getiren Bulutklinik, Callendoc ismiyle global operasyonlarına başladı. Merceğine Avrupa'yı alan yerli girişim, ilk global ofisini Berlin'de kurdu.
2023 yılı itibarıyla 12.000 aktif kliniğe ve 3.9 milyon hastaya hizmet veren Bulutklinik, geliştirdiği mobil uygulama sayesinde doktor ve hastalara kullanım kolaylığı sağlıyor. MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) ile binlerce doktor hasta takip süreçlerini kolayca yönetebiliyor, binlerce hasta Sağlık Bakanlığı onaylı USBS (Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi) ile online doktor görüşmeleri yaparak dilediği yerden herhangi bir mekana bağlı kalmadan tek tıkla her branştan binlerce uzmanlara erişim sağlayabiliyor.