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Ekonomi

Yerli girişim Bulutklinik, Callendoc ismiyle Almanya’ya açıldı

Türkiye’de pazar penetrasyonunu sağlayan Bulutklinik, Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılmayı hedefliyor.

18:30 . 1/08/2023 Salı
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Bulutklinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yarız açıklama yaptı.

Bulutklinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yarız açıklama yaptı.

Hastalar ile doktorları online olarak bir araya getiren Bulutklinik, Callendoc ismiyle global operasyonlarına başladı. Merceğine Avrupa'yı alan yerli girişim, ilk global ofisini Berlin'de kurdu.

2016 yılında Yusuf Güleç ve Ali Hulusi Ölmez tarafından kurulan Bulutklinik, ilk olarak 2020 yılında Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım tarafından desteklenen KT Portföy Teknogirişim GSYF'den 1 milyon TL, ardından 2021 yılında da KT Porftföy Teknogirişim GSYF liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 5 milyon 454 bin TL yatırım almıştı.
Alınan yatırımlar, online doktor görüşmeleri (telemedicine) hizmetinin daha geniş kitlelere yayılmasında kullanılmıştı. Türkiye’de pazar penetrasyonunu sağlayan girişim, şimdi de ülkemizde geliştirdiği teknolojisini Almanya'dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayma hedefiyle “Callendoc GmbH” markası ile Berlin’de ilk iştirakini kurdu.
Almanya açılımı hakkında görüşlerini belirten Bulutklinik Medikal Direktörü Dr. Necip Yarız, “
Almanya sağlık sisteminde muayenehaneler önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’ye oranla pazarın hem sayıca hem de hacimce büyüklüğü, global açılım için ilk ayağımızın Almanya olmasını sağladı. Aynı zamanda Avrupa’da sağlığın dijitalleştirilmesine son zamanlarda artan talebin Avrupa Start-up ekosistemindeki yerimizi arttıracağını düşünüyoruz.
” dedi.

2023 yılı itibarıyla 12.000 aktif kliniğe ve 3.9 milyon hastaya hizmet veren Bulutklinik, geliştirdiği mobil uygulama sayesinde doktor ve hastalara kullanım kolaylığı sağlıyor. MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) ile binlerce doktor hasta takip süreçlerini kolayca yönetebiliyor, binlerce hasta Sağlık Bakanlığı onaylı USBS (Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi) ile online doktor görüşmeleri yaparak dilediği yerden herhangi bir mekana bağlı kalmadan tek tıkla her branştan binlerce uzmanlara erişim sağlayabiliyor.

#Bulutklinik
#Callendoc
#Almanya
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