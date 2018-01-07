EkonomiYerli ilaç şirketinden Asya ve Avrupaya ilaç ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ilaç şirketinden Asya ve Avrupa'ya ilaç ihracatı

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilaç şirketi Pharmactive, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden sonra Avrupa ülkelerine de ihracat yapmaya başlayarak sektörde kısa sürede adını duyurdu.

Haber MerkeziAA
Tekirdağ'dan Asya ve Avrupa'ya ilaç ihracatı.
Tekirdağ'dan Asya ve Avrupa'ya ilaç ihracatı.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilaç şirketi Pharmactive, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden sonra Avrupa ülkelerine de ihracat yapmaya başlayarak sektörde kısa sürede adını duyurdu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 648 çalışan, yıllık 330 milyon kutu ilaç üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren firma, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkeleri ile Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan'a da ihracat yapıyor.

  • "Global Yatırım Ortaklığı" kapsamında anlaşmaya vardığı Güney Kore şirketi Polus ile Türkiye'de üretim tesisi kurma konusunda da anlaşan Pharmactive, 2018 yılında 850 kişi istihdam ile 550 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Pharmactive Yurt Dışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel Müdürü İnci Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptıklarını, kısa ve orta dönem ihracat hedefleri dahilinde 2019 sonuna kadar Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde 50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"550 milyon kapasiteye ulaşacağız"

Ayyıldız, 2022 yılında hedeflerinin toplam cironun en az yüzde 25'ini ihracattan sağlamak olduğunu ve yaklaşık olarak 60 milyon dolar civarında ihracat rakamına ulaşmayı düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pharmactive 2013 yılında fabrikasının kuruluşunu tamamladı. 2014 yılında da Türkiye'de ilk ürünlerini piyasaya vermeye başladı. İlk yılında ilaç firmaları arasında ilk 30'a girdi. 2015 yılında Avrupa'dan sertifikalarını alarak Avrupa ülkelerine de ihracat yapma yetkisini elde etti. Bundan sonra Avrupa odaklı ihracat politikalarına başladık. 2018 yılında 850 kişi istihdam ediyor olacağız. Tesisimiz 330 milyon kutu kapasiteli. Bu sadece birinci etap, İkinci etap da tamamlandığında 550 milyon kapasiteye ulaşacağız. Bu kapasitede Türkiye'deki ilaç üretiminin yüzde 15'ini kapsayacak bir kapasite."

  • Pharmactive'nin 2010'da kurulan ve 2012'de üretim tesisini tamamlayan genç bir yerli firma olmasına karşın hızlı büyümesine devam ettiğini belirten Ayyıldız, "Üç ayaklı ilerliyoruz. Hem iç pazar, hem ihracat pazarı, hem de Türkiye'nin yerel ilaç politikaları bünyesinde uluslararası firmalarla strateji üretim iş birliği yaparak Türkiye ve bölgedeki üretimlerini yerine getiriyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde Türkiye'de 100 milyon kutu üretim çitasını aşmış sayılı şirketlerden birisi olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ayyıldız, ABD ve Uzak Doğu pazarlarının hedefleri arasında yer aldığını dile getirerek, "Güney Koreli yüksek teknolojiye şirketlerinden olan Polus ile yatırım ortaklığı anlaşması imzaladık. Bu çerçevede hem küresel ortak olduk hem Türkiye hem de bölgedeki 34 ülke için satış pazarlama hakkı elde ettik. Türkiye teknoloji transferi yapabileceğimiz hücreden geliştireceğimiz bioteknolojik ürünlere ortaklık anlaşmasını yapmış olduk. Bu da bize ülkemizde olmayan teknolojileri kazandıracak. Hem Türkiye'ye hem de bölgedeki ülkelere kaliteli ve daha uygun fiyatlı biyolojik ilaçların teminine fayda sağlamış olacağız. "diye konuştu.

Hedef piyasada liderlik

Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu da Pharmactive olarak amaçlarının hem Türkiye'de hem de dünyada kaliteli ilaçlarla lider konumuna gelmek olduğunu aktardı.

Selamoğlu, ilaç sektöründe ihracatın kolay olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü bugün müşterinizle anlaşma yapıp el sıkışsanız bile en erken 2 yıl sonra sevkıyat yapabileceğiniz bir ürün, dolayısıyla zorlu bir süreci var. Bu süreç çerçevesinde en önemli unsurlar kalite ve fiyat. Pharmactive'de yapısı itibariyle hem kalite hem de ekonomik ürünler sunabilme acısından kendini ispatlamış bir firma. Bölge ülkeleri ile başlayan bir ihracat hedefimiz var. Avrupa pazarına girmiş durumdayız. Uzun vadede hedefimiz hem bölgesel anlamda ihracatta kuvvetli bir oyuncu olmak hem de gelişmiş ülke pazarlarına Kuzey Amerika pazarına, Avrupa Birliği pazarına ve hatta belki ileride Japonya gibi pazarlara da ürün sunabilmek."

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