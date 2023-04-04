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Ekonomi

Yerli kompakt yol süpürme araçlarına talep yüzde 270 arttı

Türkiye’nin yerli ve milli temizlik araçları ve ekipmanları üreten öncü şirketlerinden Kademe A.Ş., belediyelerin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge çalışmaları yaparak yüzde 100 yerli ve milli araçlar üretmeye devam ediyor. İthal ürünlere kıyasla yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlayan kompakt yol süpürme araçlarına talep geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 270 arttı.

15:06 . 4/04/2023 Salı
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Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden Kademe A.Ş., aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyasla satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor.


Yol süpürme araçları belediyelerin gözdesi


Geçtiğimiz yıla oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan ilginin oldukça arttığını belirten Kademe Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak “Yerli ve milli ürünlerimize talep artıyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan talep yüzde 270 arttı. Bu artış bizleri oldukça memnun ediyor. Yerli ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre hem satın almada hem de kullanım maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediyelerimizden de bu noktada olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Kuruldukları günden bu yana ürün gamını sürekli genişlettiklerini vurgulayan Albayrak, “Her geçen yıl ürün gamımıza yeni ekipmanlar ekliyoruz. Ar-Ge departmanımızla birlikte, her gelen talebin özel ilgi gerektirdiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.



Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor

Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.



#Yol Süpürme Araçları
#Belediye
#Kademe A.Ş.
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