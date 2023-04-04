Yerli kompakt yol süpürme araçlarına talep yüzde 270 arttı

Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden Kademe A.Ş., aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyasla satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıla oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan ilginin oldukça arttığını belirten Kademe Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak “Yerli ve milli ürünlerimize talep artıyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan talep yüzde 270 arttı. Bu artış bizleri oldukça memnun ediyor. Yerli ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre hem satın almada hem de kullanım maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediyelerimizden de bu noktada olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.