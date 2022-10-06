Yerli kömürden hidrojen: Enerji kaynakları çeşitlendiriliyor

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmaları hızlandıran Türkiye, aynı zamanda enerji teknolojilerinde de gelişimini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin yakıt olarak kullanımının ana hedeflerden biri olarak belirlendiğini, yerli kömürden hidrojen üretiminin de bu konuda ilerleme sağlanabilecek alanlardan biri olduğunu belirterek, “Şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız. Bu konuda özellikle yerli bir hidrojen ekosistemi ve yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak istiyoruz” dedi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMELİ TEKNOLOJİ

Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrimiçi katılan Dönmez, Türkiye'nin, ilk enerji dönüşümünü altyapıları yenileyerek tamamladığını ve ikinci dönemin yeşil kalkınma hedefleri çerçevesinde ilerlediğini söyledi. Dönmez, yeni dönüşümün teknoloji temelli olacağını vurgulayarak, “Teknolojiniz yoksa bu hikayede başrol olmayı bekleyemezsiniz. Biz artık enerji arz güvenliği kavramını teknoloji arz güvenliği kavramıyla birlikte ele alıyoruz” diye konuştu.

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Bor cevherinin enerji teknolojilerinde önemine işaret eden Dönmez, metalürji, nanoteknolojiler, otomotiv, enerji, elektronik ve iletişim, uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar ve yakıtlar gibi ileri teknoloji ürün kullanan her sektörde borun kullanımını daha da artırmak ve yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin bor üretim ve ihracatında dünya lideri olduğuna dikkati çeken Dönmez, Türkiye'nin katma değerli bor ürünlerinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi.

BOR KARBÜR TESİSİ YIL SONUNDA DEVREDE

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor karbür tesisini bu yılın sonunda devreye alacaklarını belirterek, böylece savunma sanayii başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbürün kullanılacağını söyledi. Yerli lityum üretiminin de teknoloji özgünlüğünün en önemli örneklerinden olduğunu belirten Dönmez, “Bu yıl içinde biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız. Bandırma'da kuracağımız tesisimizle yıllık 800 tonluk ferrobor üretimi yapacağız. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru da tesisimizi devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

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BOREN BÜNYESİNDE 348 PROJE DESTEKLENDİ

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) bünyesinde bugüne kadar 348 projeye destek sağlandığını dile getiren Dönmez, halihazırda 25 projenin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Dönmez, BOREN bünyesinde 6 laboratuvar kurulduğunu ve 2012-2020 yıllarında BOREN ve TÜBİTAK iş birliğiyle 27 AR-GE projesine destek sağlandığını ifade etti. Söz konusu projelerden 25'inin tamamlandığını belirten Dönmez, 2022'de BOREN bünyesinde 6 yeni projeye başlandığını söyledi. Dönmez, BOREN, TÜBİTAK ve Gen Otomobil iş birliğiyle yakıt pili araç projesi kapsamındaki tüm tasarım, üretim ve entegrasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını vurguladı.

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