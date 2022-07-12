​Yerli mobil WiFi ile kesintisiz iletişim

Askeri görevlerde ve sivil alandaki kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mobil WiFi çözümü geliştirildi. Uçtan uca endüstriyel kablosuz haberleşme çözümleri sunan Radio Teknoloji; güvenlik kuvvetleri, kamu kurumları, enerji, liman, ulaşım işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde sorumluluk üstleniyor. Sahada tespit ettiği ihtiyaçlardan yola çıkan şirket, Radio RT-5000-01 adıyla mobil WiFi geliştirdi.

PERSONEL RİSKİ OLMADAN TAKİP

Mobil WiFi, 50 kilometre yarıçapında bir alan içinde GSM baz istasyonlarının erişemediği, hatların zayıf ya da hiç çekmediği alanlarda en iyi sinyal ve en yüksek kapasitede bağlantı sağlıyor. Güvenilir ve geniş bir kapsama alanı için özel GSM ve WiFi antenlere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı noktası oluşturarak aynı anda onlarca kullanıcıya internet erişimi sunuyor. Böylece askeri ve sivil operasyon birimleri arasında haberleşme sağlanırken, sahadaki güvenlik kameralarının personel riski olmaksızın izlenmesi mümkün oluyor.

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SAHANIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLDİ

Radio Teknoloji Genel Müdürü Abdurrahman Pehlivanoğlu, güvenlik güçleri ve belediyeler için kablosuz iletişim çözümleri sunduklarını söyledi. Endüstriyel dış ortam kablosuz haberleşmeyle birimler arası bağlantı yaptıklarını anlatan Pehlivanoğlu, belediyelerin ya da emniyetin kent güvenlik yönetim sistemlerindeki kamera direklerinin görüntü aktarımını ücretli bir kablo hattı yerine sundukları ücretsiz, kablosuz genişbant altyapısıyla sağladıklarını ifade etti. Operasyonel bölgelerde bulundukları için saha gereksinimlerini ve eksiklerini dikkate alarak bir ürün geliştirdiklerini dile getiren Pehlivanoğlu, WiFi teknolojisi alanındaki bu yeni sistem hakkında şöyle konuştu:

KOLAY KURULUM İMKANI

"Geliştirdiğimiz GSM modem ile sinyalin çok zayıf olduğu bir yerde akü ya da araçtan sağlanan enerjiyle 3G ya da 4G yayın alıp, çıkabiliyorsunuz. 1,5 yıllık çalışmanın ardından yakın zamanda kullanıma sunuldu. Savunma sanayisi şirketleri, doğal afetlerle mücadele eden kurumlar, belediyeler tarafından çok farklı alanlarda kullanılıyor. Sınır noktalarında, hatta sınır ötesinde görev yapıyor. Operasyonel kullanım da dikkate alınarak kolay kuruluma sahip, tak çalıştır bir çözüm. Anten, kablo ve modemden oluşuyor. Modeme sim kart takıp, cihazı elektriğe bağlıyorsunuz. Bu şekilde dağ, bayır, vadi her neresi olursa olsun internet sayesinde dünya ile haberleşebiliyorsunuz."

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