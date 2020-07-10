Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temelinin atılacağı tarih belli oldu: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

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AÖF sınav sonuçları harf notu: Ders geçme notu kaç?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları dün açıklandı. AÖF geçme notu kaç? AÖF not sisteminde uygulanan harf notu ne anlama geliyor? En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamlarına geliyor. FF harf notu ise o dersten kalındığı anlamı taşıyor.