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Ekonomi Yerli otomobil TOGGun Gemlikteki fabrikasının temelinin atılacağı tarih belli oldu Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
OTOMOTİV

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli ne zaman atılacak?

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temelinin atılacağı tarih belli oldu: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaata başlamaya hazırlanıyor. İnşaat başlama tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Temmuz 2020 Cumartesi olması bekleniyor. 2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında yerli otomobili test etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında yerli otomobili test etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Temmuz Cumartesi günü Bursa’ya gelerek TOGG yerli otomobil fabrikasının temel atma törenine katılacağı öğrenildi.

2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Yerli otomobil fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
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TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi.
  • Projenin toplam bedeli 22 milyar lira. Proje alanı 49 yıllığına TOGG’a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon, 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır
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TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır

Temel atma törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün Bursa’da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin de açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
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